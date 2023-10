Cerrando sus funciones en Punta del Este, Susana habló de Moria: "No entiendo por qué se peleó conmigo

Instalada en su casa La Mary, en Punta del Este, desde la pandemia, Susana Giménez continúa la preparación para debutar en teatro con La piel de Judas. En una entrevista con Ángel de Brito para LAM, confirmó que estrenará el 22 de diciembre y que tras la obra se retirará definitivamente del teatro.

Susana también se refirió a su pelea con Moria Casán: “Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria después se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo, pero no ganás nada peleando, las peleas son ridículas”.

“Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos, nunca un sí ni un no. Ella siempre hacía pareja con el Chancho (refiriéndose a Jorge Porcel), y yo le pedía al productor que yo no quería, porque era mal compañero, las trataba mal a las mujeres y eso me daba un odio”.

Asimismo, también se refirió a la actualidad de otra de las divas de la televisión Argentina, su amiga Mirtha Legrand, que volvió a la televisión en una entrevista con Javier Milei y Fátima Florez: "Por supuesto que vi a Chiquita. Estaba divina, hablé con ella. Me encantó el vestido, cómo estaba peinada. La admiro cada vez más. Es una mujer inigualable, no hay otra”.

Susana también habló sobre su presente y sobre la actualidad de la economía argentina: "Para mí el dinero es importantísimo y más en Argentina que la economía está tan endeble. Pero aunque tenga plata trabajar a mí me encanta, me llena de alegría, me divierto, me río con mis compañeros”.

Susana también confirmó que volverá a la televisión y dio algunos indicios de cómo será su regreso: “Voy a hacer mi programa en televisión, estamos en tratativas con todo eso, empezaría a partir de julio. Mi programa, el clásico, porque no quiero hacer otras cosas”. De esta manera, Susana confirmó que no está pensando en repetir los sketchs cómicos tan tradicionales que en su momento contaron con Emilio Disi y con Gerardo Sofovich en la escritura, ni tampoco el que realizaba con Antonio Gasalla.

Sobre el capocómico, que padece la enfermedad del Alzheimer, Susana habló con melancolía: “A la única enfermedad a la que le tengo miedo es a la que tiene Antonio. Lo conozco, estuvimos 15 años seguidos haciendo la abuela, y siempre era divertido, inventaba, salíamos sin libro, todo lo inventábamos ahí, tanto él como yo. A veces se metía con cosas privadas y le pedía de rodillas que no siga”.

Por último, Susana aseguró que no está en pareja: “Te juro que no. No tengo novio ni quiero tener. No tuve mucha suerte, amé y fui amada muchas veces y siempre pasaron cosas. No quiero que nadie me afane, estoy tranquila, tengo mis amigos, mis animales, me encanta comer con mis amigos, hablar mal de la gente y reírme”.