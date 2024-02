El duro enfrentamiento entre Romina Uhrig y Gastón Trezeguet: "me estás dejando muy mal"

El pasado martes, Romina Uhrig hizo su retorno a la casa de Gran Hermano, donde alcanzó notoriedad durante la edición previa. En esta ocasión, su presencia tuvo como propósito colaborar en las labores de limpieza y organización, además de ofrecer un espacio para el diálogo y la reflexión con los actuales participantes, abordando temas como sus emociones, los desafíos de la convivencia y las perspectivas de futuro. Aunque su intervención fue bien recibida por los concursantes, generó críticas externas debido a la percepción de que rompía con el aislamiento al proporcionarles información sobre lo que sucede fuera de la casa.

Particularmente significativa fue la pelea inesperada entre Furia Scaglione y Agostina Spinelli. A pesar de haber mantenido una estrecha relación desde el inicio, la convivencia y las dinámicas del juego desencadenaron una ruptura entre las dos últimas integrantes del grupo Las Furiosas. La disputa se manifestó con acusaciones mutuas, gritos y un aumento de la tensión que estuvo al borde de salirse de control.

En este contexto, Georgina Barbarossa entrevistó a Romina en su programa, planteando la hipótesis de que la reacción de Agostina podría estar relacionada con la presencia de Uhrig en la casa. La exconcursante respondió: "Para mí entrar a la casa fue hermoso, muy emocionante y a la vez una responsabilidad muy grande porque tenía mucho cuidado con lo que decía". Ante esto, Gastón Trezeguet, entre risas, expresó "No lo puedo creer" ante las declaraciones de Romina. La conductora, por su parte, insistió: "¿No ves cambios en Agostina desde que vos fuiste?". Uhrig se defendió argumentando: "Escucho mucho eso. Imagínate que si yo hubiese dicho algo la producción me lo hubiese dicho".

En este contexto, Gastón prosiguió con su línea de cuestionamiento. "Dijiste de todo. Les explicaba todo como se veía desde afuera, que Furia era muy agresiva", señaló, aunque Uhrig disintió y se defendió: "Te voy a interrumpir porque yo nunca le dije a Furia que es agresiva. Mostrame el tape", afirmó. "No te voy a dejar que digas eso porque no es así. Tuve mucho cuidado con los chicos. Sí les dije que tenían que calmarse un poco, que tenían que ser una familia", insistió, aunque la respuesta no le dio satisfacción por completo a Trezeguet. "Cuando termines tengo para darte duro y parejo", afirmó él. "No tengo nada que ver entre la pelea de ellas", contraatacó Romina. "Le llegaste a decir a Furia, ‘ves que te aislas sola, que te haces la víctima’. Y todo eso es información de cómo te ven afuera. No tenés porque darla", explicó Gastón, ilustrando cómo dichas observaciones se habían interpretado desde fuera, incluso si Uhrig no estaba dispuesta a admitirlo.

"Estás diciendo cualquier cosa, ¿por qué mentís? Deja de mentir, poneme los tapes", replicó ella, añadiendo: "Sos un mentiroso. ¿Qué te pasa?". En medio del debate, la conductora del programa de Telefe intervino: "Ella estuvo 5 días en la casa, si Gran Hermano hubiese visto que algo estaba mal se lo hubiese dicho", argumentó, aunque Trezeguet interpuso: "Se sabía de ante mano que Romina era anti Furia". "Me estás dejando muy mal, estás hablando pavadas. No me causa gracia tu carita de vivo", concluyó Romina, antes de afirmar: "No se me fue la lengua. Sí me llamó 3 veces Gran Hermano pero no porque estaba hablando de Furia sino porque estaba contando cosas mías del afuera".