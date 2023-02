En 2022, 10.500 rusas embarazadas ingresaron a Argentina para dar a luz

El año pasado, más de 10.500 mujeres de nacionalidad rusa que estaban embarazadas fueron a Argentina con el único propósito de dar a luz en ese país.

Según dijo la directora de Migraciones del país vecino, Florencia Carignano, en el C5N, más de 7.000 ya abandonaron el territorio argentino.

Ese ingreso de embarazadas rusas llamó la atención de las autoridades de la Migración argentina, por lo que desde esa división entrevistaron a más de 400 mujeres para averiguar cuál es la razón detrás de ese comportamiento. “Todas manifestaban lo mismo: que habían comprado un paquete, incluso nos daban el nombre de la agencia, para venir a tener hijos y reconocían que lo que querían era poder irse con el pasaporte”, explicó Carignano, según consignó Infobae.

Asimismo, de acuerdo con La Nación, en los últimos días se le negó la entrada al país a seis rusas, “todas en la semana 33 o 34 de embarazo”. Carignano detalló que “todas dijeron que venían a hacer turismo”.

“Cuando vemos que no tienen pasaje de regreso, que no saben explicar dónde van a hacer turismo, algo que es raro para una embarazada de 34 semanas, empezamos a sospechar que no vienen a hacer turismo”, enfatizó la directora de Migraciones. Así, “se detectó que era falso turismo”, porque las ciudadanas admitieron que fueron a Argentina a tener sus hijos allí.

Carignano apuntó que “no es un delito” ir a Argentina a tener hijos, pero quienes sean “extra-Mercosur” deben “ir al consulado, sacar una visa y explicar los motivos”, cosa que esas seis ciudadanas rusas no habían hecho.

La Nación informa de que, según confirmó la funcionaria, “hay una investigación judicial que está detrás de estas bandas que traen a mujeres y hombres, y atrás hay un negocio millonario”, confirmó.

Al respecto, la jerarca argentina alertó que este flujo migratorio influye en el nivel de seguridad de los pasaportes.

“El problema es que esta gente viene y se va con un pasaporte argentino, que es el número 19 de los más seguros del mundo y que puede entrar en 171 países sin visa. Y que puede obtener la visa americana por 10 años […] Entonces empecemos a fijarnos a quién le damos los pasaportes, porque los perjudicados vamos a ser los argentinos cuando pasen cosas”, señaló.

De esta manera, afirmó que los controles tendrían que ser más estrictos para evitar que gente que no estuvo ni un mes en Argentina pueda tramitar el pasaporte de ese país, según detalla Infobae.