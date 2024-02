Gran Hermano: el picante cara a cara entre Furia y Agostina

Tras una conversación matutina que parecía atenuar la tensión, Agostina y Furia volvieron a cruzarse en Gran Hermano, desatando un intercambio de palabras acaloradas justo antes de una nueva ceremonia de eliminación. Lo que en su inicio parecía una conexión amistosa o una alianza estratégica, evolucionó hacia un enfrentamiento evidente. Con este clima enrarecido, Gran Hermano ofreció a las concursantes la oportunidad de resolver sus diferencias cara a cara.

Así, sentadas frente a frente, las ex aliadas comenzaron a expresarse. "Al margen de que me hayas tratado súper mal, yo el primer día yo te quise abrazar, me sacaste, yo dije ‘no, hay que entenderla’. Fui a hablar al confesionario, a partir de ese día, todos los dos meses, te fui leal, te fui fiel, la casa me nominaba todos los fines de semana. Me lo dijiste vos ‘alejate’, me nominaban porque estaba con vos", expresó la policía, liberando toda su frustración acumulada.

Con un tono cargado de indignación, prosiguió: "Se lo dije a todos, yo la única a la que le soy leal es a Furia. Vos me jugaste sucio. Me nominaste, punto. Me tuve que enterar por los demás. Yo jamás lo hice. El domingo quiero que te vayas porque me jugaste sucio. Yo quiero que gane Gran Hermano una persona que juegue limpio, porque yo te acompañé. Esto es un juego. Te cagaste en mí".

En su descargo, Juliana explicó su perspectiva, desestimando las acusaciones y señalando sentirse también agraviada: "Yo siento que me traicionaron. Hubo todo un grupo que me traicionó y estaba Manzana en ese grupo. En ese grupo estabas vos también. Un montón de veces me hablabas o excusándote como diciendo ‘che, pará de lo que hablé fue esto’ y no hace falta porque yo confío en vos. ¿Por qué me odias tanto?".

Ante la incisiva interrogante de su antigua compañera de equipo, Agostina respondió con firmeza: "Porque me fallaste como persona. Las veces que quise justificarte, cuando te cansaste de tratar mal a todos nuestros compañeros, qué hice, les dije: ‘Entiéndanla, es su forma’. Y mientras te decía ‘calmate, Juli’. Me parece que sos mala mina, boluda. Sos bastante maleducada antes con tus compañeros, con la producción, con Santiago, ¿te acordás lo que le hiciste a Manzana?".

Tras un acalorado intercambio, Furia recordó la conversación mantenida entre ambas durante la noche anterior, cuando parecía que el conflicto podría resolverse: "Ayer me gritaste como me gritaste y después viniste a pedir perdón", señaló Juliana. Sin embargo, la policía mantuvo su postura con orgullo y negó tal disculpa: "No, perdón no, te dije respeto. Fíjate. Delante de los chicos. Respeto". La discusión continuó, y la especialista en riesgos señaló: "Bueno, la que pica y la que no tiene respeto conmigo sos vos, porque yo en ningún momento te fui a molestar. Y si en algún momento no te dije las cosas fue porque no me pareció el momento correcto".

La intervención de Santiago del Moro

Ante la falta de concordancia entre las concursantes y la agresividad que se estaba levantando en el ambiente, del Moro intervino para mitigar la tensión. A pesar de sus esfuerzos, las discusiones persistieron, lo que llevó al conductor a abordar la situación de manera individualizada. Solicitó a Agostina que aguardara fuera mientras continuaba el diálogo con Furia.

"Tuvimos una charla anoche en buenos términos. Me vienen picando varios de la casa, yo tengo un montón de sanciones y yo no puedo reaccionar de ninguna manera y le aviso a Gran Hermano que me dejen entrar. En ningún momento le falto el respeto a las personas si no me vienen a molestar. Yo me vi traicionada. Ella me dijo que se quería ir con Lisandro y él no quiere jugar conmigo, lo intenté de muchas maneras para quedarme con Agos, no quiere, entonces yo me voy", reveló la participante más controversial.

Tras expresar su frustración, Furia admitió que aún tiene afecto por Agostina, a pesar del conflicto. Luego, Agostina tomó la palabra al ingresar y arremetió contra su compañera: "Es imposible hablar con una mina así. Yo vengo aguatando muchas cosas hace mucho, yo sabía que esto iba a pasar. Yo realmente fui leal con ella, no éramos LAS amigas, pero yo quería llegar con ella a la final. Yo juego con el corazón". Así, el conflicto permaneció sin resolver, mientras ambas expresaban su malestar dentro de la famosa casa.