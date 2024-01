Gran Hermano: la doble eliminación luego del voto positivo del público

Tras la intensa jornada del pasado domingo, el día de ayer en GH se determinó la salida de dos nuevos participantes. Denisse, Alan, Sabrina y Bautista permanecieron en la placa después de que el voto favorable del público rescatara a Rosina, Zoe, Lisandro, Federico, Emmanuel, Virginia, Martín y Nicolás.

Previo al cierre de la votación, Gran Hermano convocó individualmente a los nominados al confesionario para que dirigieran un mensaje al público durante un minuto, persuadiéndolos a continuar en el juego. Denisse fue la primera en ser convocada. "Es mi primera vez hablándole a la gente, la verdad es que estoy nerviosa", comenzó, con cierto temblor en su voz. "También estoy agradecida de haber llegado hasta donde llegué. Quiero que me apoyen, me quiero quedar. Sé que también estuve medio apagada en estos meses, pero si me quedo prometo darlo todo, dar lo mejor de mí. A veces, estar acá adentro te produce algunas inseguridades que tenés que sobrellevar y no es tan fácil. Pero quiero jugar, me quiero quedar. A los que me votaron, gracias, los quiero mucho. Y espero que me sigan apoyando", concluyó, antes de guardar silencio. "Tenés más tiempo", le indicó el presentador. "Estoy nerviosa", admitió la concursante.

Denisse GH

Con convicción, la participante reflexionó sobre su estrategia en el juego: “Sé que capaz afuera piensan que no les cierro. No soy muy de hablar de mí, pero es porque me manejo acá como afuera: necesito tiempo. Yo no doy el 100% al primer día que te conozco. Y puede ser que en el juego me haya dormido un poco, me cuesta jugar con las personas o decir: ‘Hoy voy a hacer contenido’. Lo dije desde el día que entré, que mi mejor juego era ser yo misma. Así que voy a ser fiel a eso. Y si me apoyan, es porque les gusta como soy”-

Seguidamente, Sabrina tomó la palabra con determinación ante el Big, “Quiero pedirle a toda mi gente que me apoye, que me banque, a mi comunidad, a toda la gente que está conociendo un poquito de mí, que apuesten y me den una oportunidad para seguir acá. Sabrina al 9009. Les prometo que me voy a volver a encender, que voy a volver a brillar. Que me apagué un poco, pero lo voy a dar todo. Me voy a divertir, voy a volver a hacer personajes con Emma. La gente que me conoce afuera sabe que tengo un montón de facetas que todavía me falta mostrar acá”, expresó. “¿Por qué decís que te apagaste?”, la interrogó el Supremo. “Por el hecho de juntarnos un poco con Alan y apartarnos un poco, por el hecho de pasarla bien. Sé que eso me alejó de las cosas que pasaban en la casa, mis compañeros me lo dijeron por momentos. Y siento que eso puede haberme afectado en el afuera, así que estoy dispuesta a ver esa parte mía y cambiarla”, contestó Cortéz.

Sabrina GH

Posteriormente, Alan se presentó con calma en el confesionario, “Siento que últimamente no estoy mostrando mi mejor versión, tuve días muy complicados. Siempre trato de meterle para adelante, acordarme de mi familia y todos los que me están mirando y me están apoyando. Tengo mucho para dar todavía, por más de que me haya apagado un poco, me falta mucho por demostrar. Si no se da, no se da. Pero siento que tengo mucho para jugar. No activé mucho en los últimos días, pero me quiero quedar todavía”, dijo dudoso.

Bautista cerró la ronda de intervenciones con un llamado a la acción dirigido a aquellos que dudan o muestran indiferencia respecto al voto: “A los que quizás piensen que el voto les da igual, o les da pereza hacerlo, les pido que por favor que lo hagan, esos votos hacen la diferencia. Así que si me están escuchando esto y están en la duda, háganlo. Me quiero quedar más tiempo en la casa. Si bien hasta ahora fui muy fiel a mi mismo, siento que tengo mucho para dar, que van a venir situaciones para mostrar quién soy. Si están para ayudarme, estoy muy agradecido. Y si me voy, me voy contento. Haber estado casi dos meses acá fue una locura, hay que estar adentro para entenderlo”.

Bautista GH

Poco después, Santiago del Moro anunció el primer participante salvado, generando expectación entre los concursantes. Con el nombre de Bautista revelado, el ambiente se llenó de abrazos y suspiros de alivio, evidenciando la alegría compartida por su permanencia en el juego.

A las 23:31 horas, se clausuraron definitivamente las votaciones y apenas cuatro minutos después, el presentador anunció el nombre del primer concursante destinado a abandonar la competencia. "Quien sale de la casa es... ¡Denisse!", declaró del Moro, observando la sorpresa evidente en el rostro de la concursante. Inmediatamente, fue rodeada por sus compañeros, destacando el gesto de consuelo de Bautista, quien le expresó su apoyo con un afectuoso gesto y palabras reconfortantes.

Con ello, la atención se centró en Alan y Sabrina, quienes, a pesar de iniciar una conexión en la casa, se vieron envueltos en la controversia debido a la relación sentimental de ella con Brian Fernández, su novio desde hace ocho años. Antes de conocer la decisión del público, se abrazaron largamente, visiblemente conmovidos y compartiendo recuerdos de las experiencias vividas en la casa.

A la 0:01 del martes, Santiago recibió el sobre final de manos de la escribana, mientras Sabrina y Alan aguardaban, tomados de la mano, la resolución final. Para intensificar la expectación, el conductor abandonó temporalmente la casa, dejando la cámara en su interior para capturar la ansiedad tanto de los nominados como del resto de los participantes. Tras un intervalo comercial, a las 0:20 horas, se anunció la eliminación de Alan del juego. A pesar de una sonrisa nerviosa, su primera muestra de afecto provino, naturalmente, de su cercana "amiga", dejando a Sabrina visiblemente desconsolada al verlo cruzar el umbral hacia la realidad exterior.