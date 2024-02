Gran Hermano: Romina Uhrig ingresó a la casa nuevamente, ¿cómo fue la reacción de los jugadores?

Cada semana, la emblemática casa se veía inmersa en la crucial tarea de definir quién asumiría el liderazgo. En medio de la expectación generada por la prueba del líder, un giro inesperado se gestaba en el seno de Gran Hermano. Joel, Virginia y Furia competían por el dominio de la semana cuando una maleta misteriosa hizo su aparición junto a las imponentes puertas de la vivienda.

En breve, los residentes percibieron su presencia y descubrieron que estaba etiquetada con un nombre. En cuestión de instantes, Romina Uhrig cruzó el umbral y fue recibida con efusividad por todos los presentes. Bautista fue el primero en abrazarla, seguido por Emmanuel, Furia y Lisandro.

La llegada de la exconcursante provocó una oleada de emociones en la casa, impregnando el ambiente de un palpable entusiasmo. Uhrig, por su parte, revivió una cascada de recuerdos mientras recorría los conocidos rincones. Posteriormente, se dirigió rápidamente hacia la cocina, expresando: "Te extrañé".

Una vez serenadas las emociones, la antigua residente reunió a todos los participantes para compartir su vasta experiencia en el programa. Entre los temas tratados, destacaron la importancia de la organización en las labores domésticas y la limpieza, aspectos que los actuales concursantes abordan de manera notablemente distinta a sus predecesores. "El tema es organizarse y tomarla como que esta es su casa", inició Uhrig. Ante la pregunta de Agostina sobre la carga de trabajo, la ex política argentina confesó: "¿Pero te dejaban 30 vasos para lavar? Yo lavaba todo pero los chicos me ayudaban, todos nos organizábamos, eran muy compañeros los chicos, me ayudaban un montón".

A continuación, la ex diputada prosiguió brindando pautas fundamentales para una convivencia armoniosa, orientando a los participantes: "Igual yo soy muy loca de la limpieza, al punto que en mi casa entramos sin zapatos. A mi no me costaba limpiar, solo le pedía a los chicos que mantuvieran la limpieza y el orden, Juli se ponía a limpiar el baño con Dani, Cami también, Thiaguito me ayudaba a baldear el patio, éramos un equipo. Mismo con la comida, terminaba la gala, nos sentábamos y empezábamos a ver lo que teníamos y no. Era acordarse, cinco paquetes de fideos, etc". En esta edición, la escasez de alimentos se erigió como uno de los problemas más acuciantes.

Con el ambiente más sosegado, Romina compartió su vivencia en la casa: "Yo no me voy a quedar, yo en dos días me voy. Vine para que ustedes tengan la mejor convivencia. No es fácil estar acá adentro. Si hay desorden me pongo de mal humor, si no hay comida lo mismo. Esto es ponerse de acuerdo. Me gustaría que sirva mi visita".

Además de los consejos relativos a la organización y la limpieza, la exconcursante abordó su experiencia en Gran Hermano, momento en el cual sus emociones afloraron hasta quebrar su voz: "Es hermoso esto, vos decís el premio divino, todo hermoso, pero valoren la gente. A mi me pasaba que yo quería ir a placa, pero porque yo quería ver si la gente me bancaba, me apoya. Tal vez yo venía llorando y quería ir a placa. Cada vez que salía de la placa era recargarme las energías y seguir para adelante. Era lo mejor que me podía pasar, y que la gente me diga cosas lindas".

Así, la ex política prosiguió compartiendo sus reflexiones, mientras Rosina y Emmanuel no podían contener las lágrimas al escucharla: "Sean ustedes. Relájense, este es otro Gran hermano. Hoy me arrepiento de tantas cosas, no de mi juego, si no por no haber disfrutado, había días que me levantaba muy mal y nos disfrutaba la casa y hoy extraño a mis compañeros, es muy lindo, nadie lo va a entender. Cada uno juega como quiere, yo decidí jugar con lealtad, no está mal si otro juega de otra manera. Está todo permitido, pero sean una familia, cuiden esta casa que es única".

Tras una prolongada interacción con los participantes, Uhrig fue convocada al confesionario, donde se reencontró con la figura del Gran Hermano. "Estoy feliz, gracias por permitirme entrar de vuelta a la casa, es revivir todo de vuelta, amo esta casa. Fui muy feliz acá pero me di cuenta el día que me fui. Aprendí un montón de cosas", expresó inicialmente.

Posteriormente, la entidad conductora le solicitó su evaluación sobre el estado actual del hogar. "La casa está bastante cochina, los toallones todos colgados…Limpiaría, ordenaría, empezaría por los cuartos, el baño, en una noche se puede limpiar. Con todos ahora, en una noche la podemos hacer. Lo que más extrañaba era la cocina, la cocina fue mi estrategia mental, a mi me ayudó mucho para esto (se señala la cabeza)", confesó la exconcursante con franqueza.

De vuelta en el salón con todos los participantes, Santiago del Moro felicitó a Romina por su regreso y también a Furia por su victoria en la prueba del líder. En este sentido, el conductor explicó que Uhrig permanecerá en la casa durante 48 horas y participará en el proceso de nominación de este miércoles. La expolítica contará tanto con votos afirmativos como negativos, lo que indudablemente influirá en el resultado de la nominación.