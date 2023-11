Javier Milei: "El 10 de diciembre empieza un programa de estabilización de shock"

El presidente electo, Javier Milei, compartió sus proyecciones económicas durante una entrevista el martes por la noche, detallando el proceso económico que implementará a partir del 10 de diciembre. Durante la conversación con Luis Majul, Jonatan Viale y Pablo Rossi en LN+, el líder de La Libertad Avanza criticó las decisiones actuales en política monetaria, fiscal y económica del gobierno actual, anticipando que sus efectos seguirán impactando durante los primeros meses de su gestión.

Milei prevé un escenario de inflación alta en los primeros meses de su mandato, destacando la existencia de precios reprimidos y manipulados artificialmente. Además, adelantó que el levantamiento del cepo no ocurrirá en los primeros meses, ya que primero se abordará el problema de las leliqs. En este contexto, subrayó la necesidad de abordar con precaución este proceso, considerándolo como un "mecanismo de relojería", dado que la apertura del cepo sin corregir las leliqs podría derivar en una hiperinflación.

A pesar de estas medidas, Milei descartó la implementación de un ajuste fiscal directo a la ciudadanía, asegurando que gobernará para todos los argentinos. Enfatizó su compromiso con una perspectiva liberal, fundamentada en el respeto al proyecto de vida del prójimo, el principio de no agresión, y la defensa de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la propiedad.

Sin embargo, el diputado nacional prevé una continuación de la escalada inflacionaria durante los meses de verano, extendiéndose hasta un total de 18 a 24 meses consecutivos. Culpa a estas circunstancias a las medidas adoptadas por Alberto Fernández y Sergio Massa con la intención de ganar elecciones.

En sus palabras, "La inflación viene alta y hay problemas de inflación reprimida. El Gobierno puso todo en un freezer hasta la elección para tratar de maximizar los votos. Hay inflación reprimida y lo lógico es que haya mucha inflación". Ante esta situación, advirtió que "vamos a convivir varios meses con inflación elevada".

Estas perspectivas fueron anticipadas por Milei en entrevistas previas con LN+, Alejandro Fantino y el consultor económico Manuel Adorni. En una evaluación más amplia, señaló la probabilidad de enfrentar "seis meses duros" con la certeza de que el ajuste será inevitable. Se plantea la posibilidad de un escenario que oscile entre una hiperinflación descontrolada, afectando al 90% de la población, o un ajuste que recaiga sobre la política.

En cuanto a la situación económica en ausencia de un ajuste fiscal, Milei advierte sobre el retorno a una hiperinflación, dejando al 95% de la población en condiciones de pobreza extrema. Frente a la posibilidad de un plan Bónex, similar al implementado en 1989, el presidente electo afirmó: "Olvídense de eso", y añadió: "La hiperinflación es evitable, pero hay que aplicar un mecanismo de relojería".

Javier Milei, presidente electo

Enfatizando que los resultados no serán instantáneos, Milei subrayó la necesidad de explicar a la población la situación económica y los objetivos planteados. Estos comentarios se realizaron luego de la primera reunión formal de transición con Alberto Fernández, donde Milei reafirmó el compromiso de proporcionar información completa el 10 de diciembre, destacando la importancia de enfrentar la realidad económica y evitar una potencial crisis profunda.

Llamada con el Papa Francisco

Durante la entrevista en LN+, Milei compartió sus impresiones sobre la conversación telefónica que tuvo con el Papa Francisco. Describió el diálogo como ameno y enriquecedor, considerando al Pontífice como el "argentino más importante de la historia". Según Milei, el Papa lo felicitó enfáticamente por su elección y le instó a tener coraje y sabiduría. A esto, Milei respondió que el coraje lo poseía y que estaba trabajando en adquirir la sabiduría necesaria.

Además, reveló los planes para el nuevo Ministerio de Capital Humano: "Le expliqué lo que estamos desarrollando en el Ministerio de Capital Humano debido a los riesgos y desafíos que enfrentamos".

En un gesto amistoso, invitó al Papa a visitar Argentina: "Le aseguré que lo recibiríamos con todos los honores de un jefe de Estado y, sobre todo, como el líder espiritual de Argentina". Consideró este momento como "impresionante y muy gratificante", ya que el Papa le prometió sus oraciones. "Sería beneficioso que viniera, ayudaría a calmar la polarización en la forma en que vemos a Argentina, como si fuera un partido entre Boca y River".

"Protocolarmente estuve mal"

Al abordar el video viral en el que se baja del auto para hablar con el presidente Alberto Fernández camino a la Quinta Presidencial de Olivos, Milei reflexionó: "Protocolarmente estuvo mal. No debí descender del auto. Ahora sé que no podré hacer ciertas cosas como en Córdoba. Tengo que imponerme algunas restricciones que serán difíciles".

Milei atribuyó su reacción al trato "muy cercano" que tiene con la gente: "Los chicos estaban allí, me reconocieron y comenzaron a gritar. Mi reacción fue ir a saludarlos". Reconoció que, aunque puede no ser entendible desde ciertas perspectivas adultas, él conecta de manera especial con los jóvenes. "A los chicos les fascina, pero desde la perspectiva de un adulto, sé que no debería haberlo hecho".

Relación y anécdota con Macri

Posteriormente, profundizó en su relación con Mauricio Macri y compartió una anécdota en la que un consejo del expresidente le ayudó en el último debate presidencial.

"Con el presidente Macri mantengo un diálogo constante y me aporta su experiencia en el gobierno, desde anécdotas insignificantes hasta asuntos realmente importantes", expresó Milei antes de abordar el incidente en el debate. Recordó la advertencia de Macri sobre enfrentar interrupciones y ruidos, aplicándola con éxito durante el debate presidencial. "Lo resolví bien gracias a lo que aprendí de Macri, quien me dijo que no respondiera a esos distracciones, ya que parecería un loco hablando con el aire. Esa experiencia me vino a la mente".