Justicia argentina rechazó recurso que pedía liberar al avión detenido en Ezeiza y retuvo pasaportes de iraníes

El Poder Judicial de Argentina rechazó este domingo un recurso de habeas corpus presentado por el abogado Rafael Resnick Brenner en el que pidió liberar al avión venezolano-iraní detenido en el Aeropuerto de Ezeiza y que los pasajeros recuperaran sus pasaportes secuestrados, según indica el expediente al que tuvo acceso El Observador.

La decisión fue resuelta por el juez del juzgado de Lomas de Zamora Federico Villena, quien dispuso "rechazar la acción de habeas corpus" solicitada por Resnick Brenner y declarar "abstracto" al recurso.

De esta manera, la aeronave seguirá retenida en Buenos Aires tras intentar aterrizar sin éxito el miércoles pasado en Montevideo. Se trata de un Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur, que había aterrizado el lunes pasado en el aeropuerto de Córdoba, debido a la neblina que azotaba a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

A su vez, los cinco pasaportes iraníes seguirán en manos de la Justicia. Las autoridades también habían secuestrado los documentos de 12 venezolanos que iban a bordo de la aeronave.

Este domingo el ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció en rueda de prensa que fue él quien desautorizó el aterrizaje en el Aeropuerto de Carrasco. "Tuvimos una información que nos brindó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. A partir de esa información que se dio sobre el momento, se decidió no autorizar el ingreso al espacio aéreo de este avión", dijo.

"Yo, como ministro de Defensa, (...) ordené en virtud de esa información y los tiempos perentorios de toda la información que no se podía chequear que retornara, si no había una razón humanitaria, y que no se autorizara el ingreso al espacio aéreo uruguayo", explicó.