La mamá de Agostina disparó contra Furia y la producción de GH: "Parece que el ombligo de todo esto es Furia"

Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione fueron protagonistas de algunas de las peleas más intensas en esta temporada de Gran Hermano.

Las tensiones alcanzaron un punto crítico que llevó a la producción del reality a organizar un encuentro para que ambas mujeres pudieran resolver sus diferencias. Sin embargo, lejos de lograrlo, el enfrentamiento terminó en una acalorada discusión.

Debido a esta intensa enemistad, el periodista Juan Etchegoyen contactó a Silvina Ríos, la madre de Agostina, para conversar sobre la situación de su hija dentro del programa.

Madre de Agostina disparó contra Furia

"Se ha estado hablando todo este tiempo del ingreso de Romina Uhrig. El enfrentamiento entre mi hija y Furia no viene porque ingresa Romina. Que no metan a terceros porque no tiene nada que ver. Furia dejó a Agostina sola, la nominó, quedó sola y mi hija siempre le fue leal a Juliana. Esto surge cuando Emmanuel le dice a Furia que Agostina la nominó. Esa noche mi hija se pone a llorar y el que ve Gran Hermano lo sabe, y sabe también que Furia ha tenido problemas con todos", expresó con indignación.

"Furia pidió que se fuera Joel y después cuando se fue apareció llorando. Furia no es santa, dijo: 'En esta casa va a correr sangre'. Lamentablemente, todo eso no se muestra. A mí no me gustó ver a mi hija así, es mentira que ella se iba a ir a las manos. Agostina no se va a ir a las manos y si Juliana no respondió es porque está advertida por todas las cosas que hace. Estoy ofendida con la producción, enojada porque hay que mostrar todo. Perjudican a algunos y benefician a otros. Parece que el ombligo de todo esto es Furia, no festejemos a Furia, no es la única, se cansó de maltratar", añadió Ríos en Mitre Live (Radio Mitre).

Profundizando en su análisis, la madre de Agostina continuó: "Furia se cree que es el ombligo del mundo y te voy a decir otra cosa: a todos cuando les grita alguien de afuera los hacen meter adentro y a Juliana cuando le gritan le dejan agradecer, no la entran. ¿Qué estamos viendo? Esas cosas me sacan".

"¿Por qué no muestran cuando Furia le dijo a mi hija 'villera'? Esto es un juego y que quede claro, a mí quisieron cerrarme el Facebook y a mi hija el Instagram. Los fans de Furia pidieron que le bajen la cuenta a Romina Uhrig, que la saquen del medio a ella que no tiene nada que ver. La disputa de mi hija con Furia viene de antes", continuó.

Finalmente, muy molesta, Ríos concluyó: "La producción de mi hija muestra todo y de Furia no, no tengo dudas. ¿Cómo no querés que esté ofendida? Mostraron a Agostina hablando de Juliana y a Furia no la mostraron hablando de mi hija. Agostina le dijo toda la verdad a Furia, es falsa. A Emmanuel lo destrozó y luego lo llevó a ver una película. A Rosina lo mismo. Cuando te quiere usar te usa y cuando no te descarta".