"La próxima voy y gatillo yo". Una de las detenidas tras el atentado frustrado a Cristina.

Uno de los últimos mensajes que intercambió Brenda Uliarte con el Nicolás Gabriel Carrizo luego del fallido atentado contra Cristina Kirchner, deja en evidencia que la joven tenía intenciones de volver a intentar matar a la vicepresidenta.



-"La próxima voy y gatillo yo, Nando falló. Yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano", dijo Uliarte, una de las cuatro detenidas.

-"¿Querés hacerlo?", quiso saber Carrizo.

-"Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso", respondió.

El diálogo entre Uliarte y Carrizo se produjo apenas un rato después de que Fernando Sabag Montiel le gatillara en la cabeza a Cristina Kirchner la noche del primero de septiembre y luego fuera detenido. Leé también Procesaron a Sabag Montiel y a su pareja Brenda Uliarte por intentar matar a Cristina Kirchner Su novia le pidió después al presunto líder de los "copitos": "Hagámonos los pelotudos" porque "vamos a caer todos en la volteada". Los mensajes fueron detectados en el celular de Carrizo y tanto él como Uliarte podrían volver a ser llamados a declarar para exhibirles esta nueva prueba, pero eso será una decisión del fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti. Uliarte ya fue procesada como coautora de la tentativa de homicidio de la vicepresidenta junto a Sabag Montiel, mientras que la situación de Carrizo resta definirse. El último detenido más complicado Gabriel Nicolás Carrizo, acusado de participar en la organización del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tenía en su celular un mensaje en el que se afirmaba la voluntad de "matar al jefe de La Cámpora". "Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez", "Están llegando todos. Vamos a tener una reunión grupal", son los mensajes detectados en el celular de Carrizo que le mandó a una persona agendada como 'Jony White', tan solo dos horas después del fallido ataque contra la exjefa de Estado. El mensaje, según pudo reconstruir esta agencia, salió del celular del cuarto detenido por el ataque a la vicepresidenta a las 23.40 del 1° de septiembre y no sería el único que lo compromete en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio. Leé también Habló Cristina Kirchner tras el intento atentado: “Estoy viva por Dios y por la Virgen” Carrizo está detenido desde el miércoles pasado y se hizo conocido el 2 de septiembre cuando acompañó a Brenda "Ámbar" Uliarte, procesada por el intento de asesinato, durante una entrevista que le concedieron al noticiero televisivo de Telefé. Los mensajes de WhatsApp conocidos hoy no le habían sido exhibidos a Carrizo durante la indagatoria del viernes pasado, por lo que si la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Rívolo los consideran como elementos de prueba, se descuenta que dispondrán que se le amplíe la indagatoria. El diálogo que llamó la atención de los investigadores y que ocurrió después del ataque -por el que están procesados el agresor Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte- fue el siguiente: - Nicolás Gabriel Carrizo: Andrea, el arma es mía.

- Andrea: No está a tu nombre Gaby.

- Carrizo: No, pero aparecen mis huellas.

- Andrea: Gaby no quedan tus huellas. No te comas la cabeza. Tiene la huella del otro chabón.

- Carrizo: Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo.

- Carrizo: Estamos decididos a matarla a la puta esa.

- Andrea: Pensá en tu hermano Gaby.

- Carrizo: Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo.

- Andrea: Pensá en Facu.

- Carrizo: Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional Andrea... Estuvo muy cercaaa. Falló el arma. No lo entiendo, andaba bien. Leé también Detuvieron al líder de "los copitos" por el atentado contra Cristina Kirchner El último fin de semana, la jueza Capuchetti le rechazó la excarcelación tras considerar que su libertad podría representar un riesgo para la investigación, a la vez que le solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria "que arbitre los medios necesarios a los efectos de que se le brinde apoyo psicológico como así también que se extremen los recaudos a los efectos de salvaguardar su integridad física".