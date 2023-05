Mujica sobre el oficialismo en Argentina: "Yo creo que van a perder, pero el peronismo va a seguir existiendo"

El expresidente José Mujica, en entrevista con El Observador, hizo su diagnóstico sobre las elecciones nacionales en Argentina que tendrán lugar en octubre del 2024 y sobre la situación del oficialista Frente de Todos.

"Yo creo que van a perder. Pero el peronismo va a seguir existiendo. Ha aguantado dictaduras y sigue estando", aseguró el líder del MPP. "Y no quisiera tener al peronismo en contra, porque como oposición... ¡Dios me libre!", sostuvo el dirigente histórico del Frente Amplio.

Mujica aseguró que "el peronismo es un sentimiento". "El grueso del Frente es antiperonista. No entendió nunca el peronismo, y es difícil de entender. Porque no es entendible, es un sentimiento histórico", interpretó. "Con Lula fuimos hace un tiempo a la CGT (Confederación General del Trabajo, central sindical en Argentina) y es como una iglesia laica", describió.

Mujica planteó que el peronismo "es hijo de un momento histórico", cuando "al pisar la década del '40 la mitad del PBI de América Latina era la Argentina" y "llegó Perón a un país con plata y empezó a repartir y repartir". "No se lo olvida la gente", afirmó el expresidente uruguayo.

El exguerrillero –que ha sido una referencia para dirigentes de la región y que en los últimos días recibió a uno de los precandidatos del Frente de Todos, Juan Grabois– consideró que los peronistas "no tienen mucho recambio a la vista, de peso".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya ha descartado postularse para un tercer mandato al frente de la nación, mientras que el actual mandatario Alberto Fernández no correrá por la reelección.

"Tendrán que procesarlo. Es un misterio. Lo que tengo claro es que siguen existiendo", redundó Mujica y concluyó: "Podés discutir ideas pero no podés discutir sentimiento". Al respecto, el expresidente planteó: "No es el caso de Brasil, porque allá sacás a Lula y el PT (Partido de los Trabajadores) no pasa a nada. Tiene su estructura pero no sé si no tienen más estructura los Sin Tierra que el PT".

"Lula hizo una alianza en la que juntó al Dios y al Diablo, más bien en una misión de tratar de rescatar la democracia. No es que (el expresidente Jair) Bolsonaro fuera una tiranía, pero tomaba un aspecto cada vez más peligroso. Hay gente que apoyó a Lula no porque lo convenza Lula, sino más que nada por miedo al otro. Por eso pudo juntar a todos. Ahora no la va a tener fácil", opinó Mujica.