Mujica sobre la suba del dólar en Argentina: "Es como si el país entero esté sometido a una timba"

El ex presidente uruguayo José Mujica habló sobre la situación actual de la moneda argentina y su impacto en la sociedad y en América Latina.

Mujica señaló que "hace muchas décadas que el pueblo argentino perdió confianza en su moneda". "La sociedad se autodestruye por esta locura abrupta del cambio", opinó este jueves en el programa Mañana Sylvestre de Radio 10.

Dijo que “parece que no tiene fin la carrera contra el dólar pero debe tener una salida". "Causa estupor", resumió.

"Es como si el país entero esté sometido a una timba con el dólar", dijo.

El histórico líder del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio hizo hincapié en la importancia de que Latinoamérica "comercie" con sus propias monedas, lo que es una cuestión de soberanía. Según él, las monedas latinoamericanas no son defendidas adecuadamente. "No llegamos a juntarnos. Espero que las próximas generaciones no sean tan tontas", declaró.

Sus dichos se dan en una semana en la que el dólar en el mercado paralelo de Argentina tuvo una disparada de varios días hasta tocar los 497 pesos por billete verde el martes, 35 pesos más que el lunes, reflejo de la alta inflación según economistas, y de "rumores y falsos informes", según el gobierno.