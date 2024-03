Nito Artaza oficializó el fin de su matrimonio con Cecilia Milone: "Nuestro matrimonio llegó a un punto final"

La relación entre Nito Artaza y Cecilia Milone, que tuvo sus raíces en el ámbito teatral durante la producción de Boeing Boeing en 1999, fue objeto de atención y especulación a lo largo de los años. Tras años de mantener su romance en secreto, la pareja finalmente hizo pública su unión en 2017 con una ceremonia matrimonial. Sin embargo, a fines del año pasado, surgieron rumores sobre una posible separación, y recientemente Artaza confirmó oficialmente su divorcio de Milone mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

En sus declaraciones, el reconocido capocómico expresó: "En el día de la fecha iniciamos junto a Cecilia el divorcio de común acuerdo. Nuestro matrimonio lamentablemente ha llegado a un punto final". Asimismo, destacó: "Lejos de rumores e informaciones alejadas de la realidad, el motivo de dicha decisión radica en encontrarnos con proyectos distintos para nuestras vidas. Por este motivo, les ruego que se respete nuestra intimidad para poder atravesar este difícil momento en un contexto de intimidad y reflexión".

Además, Nito compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que evocan momentos felices de la pareja durante su relación, añadiendo una dimensión nostálgica al anuncio de la separación.

El inicio de la relación entre Cecilia y Nito estuvo envuelto en un halo de clandestinidad, dado que el humorista aún estaba casado con la vedette Cecilia Oviedo. Aunque atravesaban una crisis matrimonial, el vínculo con Milone se mantuvo en secreto durante aproximadamente siete años, alimentando especulaciones sobre la duración real de su romance. La actriz y cantante, diez años más joven que Artaza, decidió trasladarse a España debido a la prolongada espera por una separación que nunca se materializaba, poniendo fin a una etapa de incertidumbre en su relación.

En el transcurso de estos acontecimientos, la intérprete de Drácula denunció haber sido objeto de diversos comentarios y amenazas procedentes del círculo cercano a Artaza. En este sentido, la actriz reveló haber recibido de manera constante y reiterada, durante un período de dos años y con frecuencia semanal, mensajes anónimos que contenían la ominosa frase: "Nunca vas a ser feliz". En abril de 2006, Milone optó por abordar públicamente en televisión todos los pormenores de este controvertido romance, lo que resultó en la cesación de las amenazas, aunque el humorista y Oviedo decidieron emprender acciones legales en su contra.

En el contexto del litigio resultante, Milone fue derrotada judicialmente, lo que exacerbó las tensiones en la relación entre Artaza, Oviedo y la propia Milone, llegando incluso a enfrentamientos verbales acalorados en eventos del ámbito del espectáculo. Posteriormente, el humorista se separó de la vedette y mantuvo una breve relación con Silvina Scheffler, exparticipante de Gran Hermano. Sin embargo, hacia finales de 2015, la mediática le planteó un ultimátum a Artaza, instándolo a elegir: “Si Cecilia Milone es el amor de tu vida, andate con ella”.

Como resultado de estos vaivenes emocionales, se produjo un encuentro entre Cecilia y Nito durante la temporada teatral en Mar del Plata del verano de 2016, durante la cual volvieron a colaborar profesionalmente. Poco después, anunciaron su compromiso matrimonial, el cual se materializó el 25 de junio de 2017 en Bella Vista, Corrientes, ciudad natal del actor y exsenador por la Unión Cívica Radical. La ceremonia, que contó con la presencia de Pepe Cibrián, descubridor artístico de Milone, en calidad de padrino, fue un evento de alto perfil.

Tras la celebración nupcial, la pareja manifestó su intención de renovar sus votos matrimoniales periódicamente, como un gesto simbólico de compromiso. "Fue en serio lo que dijo Nito de volvernos a casar. El día que nos casamos dijo que había que desafiar la comezón del séptimo año. Y dijimos que nos íbamos a casar cada 7 años. A los 7 será en Mar del Plata y a los 14 años en Buenos Aires", compartió Milone durante una entrevista en julio de 2021 en Mucha Radio FM 94.7.

Historia de Nito Artaza

En sus reflexiones, Cecilia Milone ofreció una visión reveladora sobre la dinámica de su relación con Nito Artaza, resaltando elementos que moldearon su trayectoria conjunta, “La historia con Nito es todo el tiempo: ‘Me rindo, hacé lo que quieras’. Yo tengo una personalidad tan imponente, fuerte... da la sensación de que yo soy la que toma las decisiones. Yo en realidad lo que hago es, cuando yo me canso de que no toma decisiones, o se confunde, o veo que quiere algo y no se anima a decirlo, bueno listo, y lo hago. Pero la mayoría de las veces son decisiones de él, eh. Son dos dudas de él que suele ser una de las dos. Esa es la historia de esta pareja. Yo voy como resignada, elijo la que me gusta más. Entonces parece que la que toma la decisión soy yo”, expresó Milone.

“Nito no ha sido ‘Nito Artaza’, ni ha sido senador de la Nación... Es un tipo con una gran personalidad y un gran carácter. Lo que pasa es que es un falluto que sonríe, ¿viste? Tiene cara simpática. Él es mucho más fuerte. Siempre se hizo lo que él quiso, ¿o te creés que yo hubiera estado quince años para decir que estábamos juntos?”, agregó.

En cuanto a los rumores de infidelidad que surgieron en diciembre de 2023, Artaza se pronunció de manera directa: “Como en diversas parejas en el mundo, son cuestiones existenciales que hacen que hayamos tenido este distanciamiento y punto. Y a partir de ahí cada uno sacará conclusiones, pero nosotros no. Veo que opina todo el mundo y nosotros no queremos ninguna opinión”.

“Todo lo que hagamos es una cuestión muy privada. Además de todo lo que se está diciendo, que estoy escuchando y viendo o que me lo comentaron, son todas inexactitudes enormes, que no hacen a la realidad de lo que pasa. En este caso no hay controversias, no hay nada más de lo que ya dije yo, que hubo un distanciamiento y punto. Todo lo que se está diciendo y se ha dicho es una fábula, que tal vez le sirve a esos programas. Lo único que dejo claro y siempre es salvaguardando a Cecilia, porque ese el tema, que en esta pareja no hubo ninguna ruptura por infidelidad y punto. Y eso lo tenemos claro tanto Cecilia como yo y nada más. Después el resto se verá. Veo todas las inexactitudes y yo no puedo estar atajando todas las declaraciones que hagan”, añadió.

Cecilia Milone dio inicio al proceso de divorcio y mantuvo una reunión con su abogada para abordar los detalles legales del procedimiento. Mientras tanto, Nito Artaza respondió al inicio del trámite sin entrar en detalles específicos, señalando su falta de información al respecto, “Yo sobre eso que dijeron del divorcio no hago ningún comentario porque tampoco estoy muy informado”. Sin embargo, posteriormente, anunció oficialmente el inicio de las acciones legales de divorcio a través de su cuenta de Instagram. Por otro lado, la abogada de la exesposa de Artaza, la Dra. Mariana Gallego, comunicó “que su clienta no quería hacer declaraciones” sobre el asunto.