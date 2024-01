Original decisión de Christian Sancho para que no lo confundan con Edinson Cavani

El parecido entre el reconocido actor Christian Sancho y el destacado goleador uruguayo Edinson Cavani se convirtió en una comparación divertida, especialmente desde que el futbolista decidió unirse a Boca Juniors para jugar en la liga argentina. Desde entonces, el modelo compartió en varias ocasiones situaciones curiosas en las que la gente lo confundió con el famoso delantero, llevándolo a tomar una determinación ingeniosa para evitar malentendidos.

En su perfil oficial de Instagram, con más de 210 mil seguidores, Sancho compartió una solución única: "Después de unos días de temporada, decidí que este será mi atuendo para el verano en Villa Carlos Paz. A veces, tu camiseta habla por sí sola", escribió junto a una foto en la que lleva una camiseta que reproduce una imagen suya vistiendo la indumentaria de Newell’s con el lema: “No soy Cavani”. Esta divertida escena tuvo lugar en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa en junio de 2023, cuando Sancho fue uno de los invitados al partido de despedida de Maximiliano Rodríguez, evidenciando así su fanatismo por la Lepra.

El jugador uruguayo al que comparan con el actor argentino

En los primeros días tras la confirmación del fichaje de Edi por el Xeneize, el actor de 48 años compartió una anécdota reveladora: "¿Te molestan mucho con eso, verdad?", le preguntó el humorista Pachu Peña en su programa pachustreammaster, a lo que Sancho respondió con certeza: "Uhh, ¿sabes cómo están todavía? Justo ahora, en la cochera de al lado. Uno me miró y le dije 'no, mira que no soy'".

Y añadió en ese momento: "¿Te das cuenta de la cantidad de fotos que me sacan? Hay fotos que ya me las saco directamente. No lo niego, porque pienso 'que se lleve la ilusión'. El otro día también, en la cola de una cochera, alguien me dice 'mi mujer es fanática de tu club y yo te admiro mucho, gracias por venir. ¿Nos podemos sacar una foto?'. Pero no soy... 'Una foto...'. Bueno, sácatela".

Esta confusión se ha vuelto un tema recurrente en la vida del actor, quien actualmente protagoniza la obra "Bien Argentino" en Villa Carlos Paz, Córdoba, junto a su esposa Celeste Muriega. Lo admitió en una entrevista radial con Vuelta y Media (Urbana Play) a finales de 2023: “Lo vi el otro día en los penales (a Cavani) y me puse contento, ¡sino me van a putear a mí! Yo quiero que le vaya bien, deseo que llegue a la final”, afirmó cuando Boca se jugaba el pase a la definición de la Libertadores.

“Me confunden mucho en la calle, no sabes lo que es. Entiendo la popularidad que tienen los futbolistas, que es una figura mundial encima. La barbita y el pelo es parecido. No me jode, me salen a correr los encargados de los edificios 'una foto, una foto'. 'Pero no soy'. Y me saco la foto... El otro día venía uno y te das cuenta que te empiezan a medir: ‘Mirá que no soy’, automáticamente le decís”, relató.