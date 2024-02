Problemas a la vista: Arda Güler y su entorno pierden la paciencia

El futbolista Arda Güler y su entorno comienzan a perder la paciencia. El jugador únicamente disputó 92 minutos esta temporada y, según informa el Diario As, la relación comienza a ser tensa y complicada entre el turco y el cuerpo técnico del Real Madrid y podría desembocar con su salida a finales de la presente temporada, ya que no aguantará un año más sentado en el banco de suplentes.

De acuerdo con lo que informa el citado medio, Arda se siente engañado y ya tuvo algún descaro público que puede ir a más en las próximas semanas si todo continua de la misma manera. Güler decidió incorporarse al Real Madrid, descartando una oferta deportiva más coherente del Barcelona que apostaba por cederle una temporada al Fenerbahce, su club de origen, para que siguiera creciendo y desarrollandose para incorporarle un año más tarde y ahí darle protagonismo en el primer equipo.

Mal aconsejado por su entorno, Güler firmó por el equipo blanco dejando claro en su presentación que había el compromiso de no cederlo a préstamo. Era jugador del equipo profesional por derecho y voluntad propia y lucharía por un puesto en el once madridista, algo que no consiguió y que parece que no conseguirá, por lo menos, en esta temporada.

El turco tuvo gestos que expusieron su enojo por no jugar, como por ejemplo cuando arrojó la pechera al suelo del Santiago Bernabéu cuando estuvo calentando toda la segunda mitad y no terminó ingresando. Esa actitud no le gustó nada a Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico, quienes no van a aceptar ni tolerar ninguna presión ni del jugador ni de su potente entorno para jugar.

🇹🇷❌ El toque a Arda Guler que le deja sin Eurocopa por culpa del Real Madrid: "𝗝𝘂𝗲𝗴𝗮 𝗺𝘂𝘆 𝗽𝗼𝗰𝗼" https://t.co/nbXhYosMQr — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 29, 2024

Las personas que rodean a Güler presionaron mucho a la junta directiva del Real Madrid para que sume minutos, pero el entrenador no se dejó pasar por arriba y la relación ahora no sería la mejor. Lo concreto es que Arda llegará a la Eurocopa con Turquía sin rodaje, lo que le puede jugar en contra y en su país lo saben, por lo que están decepcionados y disconformes con su situación.

El futbolista siente que estuvo mal aconsejado y que tiró una temporada a la basura, aunque la gran ventaja que posee es que apenas tiene apenas 19 años, pese a que también a esta edad le puede jugar muy en contra el hecho de ser suplente. Lo más probable y factible para el desarrollo y el crecimiento de Arda Güler es que abandone el Real Madrid a partir de la próxima temporada, sea en la condición que sea.