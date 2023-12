Repercusiones de las medidas anunciadas por Luis Caputo

Primero, antes de que se publicaran las medidas, en Twitter destacaron los comentarios y memes por la demora en compartir el video. Luego, como suele suceder, se realizaron comentarios tanto a favor como en contra de lo dispuesto por Luis Caputo.

Por su parte, la directora del FMI comaprtió un tweet a favor de las medidas anunciadas. "Acojo con beneplácito las medidas decisivas anunciadas hoy por el Presidente Javier Milei y su equipo económico para abordar importantes desafíos económicos de Argentina: un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país", dijo.

I welcome the decisive measures announced by President @JMilei and his economic team today to address 🇦🇷 Argentina’s significant economic challenges—an important step toward restoring stability and rebuilding the country’s economic potential.https://t.co/1zZRES9anE