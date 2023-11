Se separó Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, acusado de ser infiel

Juli Farias, que tiene dos hijas con el músico Emanuel Noir de la banda Ke Personajes, lo acusó de ser infiel después de que en octubre le propuso matrimonio frente a su familia.

En una reciente emisión del programa Córdoba a la siesta (Canal C) la influencer contó que el músico le fue infiel. "Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas, ni la tele, ni nada. Yo sé que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar del por qué nos separamos. Claramente él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que claramente llegó un momento que no aguanté más todo eso”

"En sí fue eso la separación. Llega un momento que dije yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mí por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa”, añadió la emprendedora.

“Debería estar enojada, pero no soy esa clase de persona. Yo creo que hay un Dios que ve todo, que es grande, y que en la vida todo vuelve, el famoso karma. Así que estoy súper tranquila de que me fui haciendo las cosas bien de una relación, nunca lastimé, nunca hice nada”, agregó.

Farías sostuvo que: "no estoy enojada, porque no va conmigo estar enojada tampoco, porque no soy así. Pero puede ser dolida por el tema del casamiento, y un montón de cosas que para mí fueron importantes y no sé si para él no, no sé. Claramente no, pero en este momento necesito sanar muchas cosas, sanar yo, empezar a pensar más en mí y no en otras personas”.

Juli Farias lo acusó de ser infiel

Hace poco más de un mes, Emanuel recibió la propuesta de casamiento por parte de Julieta y el momento emocionó a todos. Con la mano temblando de los nervios, ella se dejó colocar el anillo de compromiso y luego abrazó al músico en medio de lágrimas de felicidad. Sus hijas, Emma y Martina, fueron testigos del especial momento.

“Un día me preguntaste si te amaba, y te dije que sos el amor de mi vida”, comenzó escribiendo Juli en su cuenta de Instagram, en donde la siguen casi 200 mil personas. “¡Me pediste una demostración de amor!”, resaltó la joven de 27 años que sorprendió a Emanuel con la romántica propuesta a la que describió como “el acto de amor más grande que pude haberte dado”.