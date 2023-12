A horas de dejar el cargo, Alberto Fernández firmó un decreto que obliga al Estado a pagar su custodia en el exterior

A un día del cambio de gobierno, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que asegura de manera oficial la custodia y seguridad del ex mandatario fuera de las fronteras nacionales, dado a conocer que establecerá su residencia en España tras concluir su mandato este domingo. Esta medida de protección se extiende también a los ex vicepresidentes y sus familiares más cercanos.

El Decreto 735/2023, divulgado hoy a través del Boletín Oficial, introduce una modificación sustancial en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, entidad encargada de la seguridad del Presidente. Hasta la fecha límite de este sábado, la responsabilidad reglamentaria de esta dependencia se limitaba a la protección de ex mandatarios exclusivamente en el territorio nacional. A partir de ahora, esta obligación se extenderá a todos los países en los que residan aquellos que hayan ocupado la presidencia.

Con las rúbricas de Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, esta medida redefine los objetivos de la Casa Militar al modificar el artículo 2 del decreto 50/2019, firmado durante la gestión de Cambiemos. "En virtud de los términos establecidos en el artículo 14, en los casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia del Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y sus familiares directos estará a cargo de la División Custodia Presidencial, de la División Custodia Vicepresidencial y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios, respectivamente, conforme a las directrices y órdenes impartidas por el Jefe de la Casa Militar", así reza el nuevo artículo.

Adicionalmente, el texto introduce cambios en los artículos 14 y 15 del decreto 648/2004, aprobado durante el mandato de Néstor Kirchner. "Se establece que los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) asignados a la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial y Unidad Custodia Ex Mandatarios actuarán bajo control operativo de la Casa Militar, a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia, de la cual recibirán órdenes para su empleo, actuando de conformidad con las leyes y reglamentos que rigen al Personal de la PFA", indica ahora la normativa en su artículo 14.

Desde la Casa Rosada, se aclara que esta novedad se limita a una reorganización del organigrama y que la custodia siempre ha incluido "el acompañamiento al lugar donde se encuentre el ex vicepresidente o ex presidente". "La modificación se realizó para que las custodias no dependan del Ministerio de Seguridad y pasen a depender de la Casa Militar. La disposición fuera del país ya estaba en vigor", explicaron fuentes de la secretaría general de la Presidencia, liderada por Julio Vitobello.

Es innegable que en los textos previos no se hacía explícita mención a la protección del ex mandatario y ex vicepresidentes fuera de las fronteras nacionales. Desde el círculo cercano a Mauricio Macri afirman que el fundador del PRO no contó con custodia de la Policía Federal en sus viajes al exterior después de su presidencia, los cuales fueron frecuentes en su rol como presidente de la Fundación FIFA. Lo que sí es incuestionable es el cambio de jurisdicción, que ya no estará bajo la órbita de la cartera de Seguridad y pasará a estar bajo la dirección de Patricia Bullrich a partir de este domingo.

De hecho, la disposición y distribución de las custodias de Macri fue tema de debate al inicio del gobierno de Alberto Fernández. Patricia Bullrich fue quien expresó su descontento ante la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, por el cambio en la seguridad policial del ex mandatario. Ahora, el control operativo pasará a la Casa Militar, la entidad especializada en la protección presidencial.