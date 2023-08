Bombazo y polémica mundial: Luis Rubiales no dimite a su cargo como presidente del fútbol español

Bombazo inesperado. Luis Rubiales anunció en la Asamblea Extraordinaria que se celebró el día de hoy que no va a dimitir a su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras su polémica acción de besar en la boca a la futbolista Jennifer Hermoso “que fue consentido y mutuo” en la entrega de medallas del Mundial Femenino, que tuvo a España como campeona del mundo.



"Ya he pedido perdón por el gesto y por el asunto del beso que dije que es mutuo, pero debo pedir perdón por el contexto. ¿Pero creen que es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Es tan grave para que yo me vaya haciendo la mejor gestión? ¿Saben que? No voy a dimitir", declaró Luis Rubiales.

💣💣💣 Rubiales suelta el bombazo:



🇪🇸 "No voy a dimitir" pic.twitter.com/xLEghSDRvP — MARCA (@marca) August 25, 2023

Lo que iba a ser la Asamblea para anunciar su dimisión, Rubiales la utilizó para dar explicaciones de lo que sucedió y ratificar que no se mueve de su lugar: “Quiero pedir perdón por un hecho que ocurrió en el palco, cuando en un momento de euforia pues me agarre esa parte del cuerpo que ya habéis visto y lo voy a explicar mirando a Jorge (Vilda). Hemos pasado mucho este año pero te han querido hacer a ti lo mismo que a mi. Un discurso falso, tratar de hacerlo verdad. Hemos tragado mucho pero hemos estado juntos. Me emocioné mucho hasta el punto de perder el control. Vos me señalaste a mi y te he hecho esa señal. Pedirle disculpas a todos, porque entiendo que es un gesto fuera de lugar. En ese sentido, mis más sinceras disculpas. La emoción era grande, pero no me justifico”, señaló Luis.



Además, explicó su acción con Jennifer Hermoso: “El beso. Quiero dar mi explicación y decir que por supuesto que quien vea el video que en el momento, ante millones de personas, entre ellas mis hijas, el deseo que podría tener en ese beso era el mismo que podía tener dándole un beso a mis hijas. Por lo tanto, no hay deseo ni posición de dominio aunque se esté vendiendo otra cosa en los medios. Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Fue consentido. Esta jugadora falló un penalti. Yo tengo una gran relación con todas y tuvimos momentos cariñosisimos en esta concentración y el momento que apareció Jenni ella me levantó del suelo, me cogió de las caderas, nos abrazamos y yo le dije ‘olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial’ y ella me dijo ‘eres un crack’. Le dije ‘¿un piquito?’ y ella me dijo ‘vale’ y se fue riendo. Esa es la secuencia que todo el mundo entendió”, explicó el presidente de la RFEF.



"Desde hace cinco años van a por mi con todo. Denuncias, querellas y peticiones de inhabilitación. El falso feminismo no busca la verdad, busca ponerse la medalla y pensar que estamos avanzando. No les importan las personas”, agregó Luis en su discurso.



A su vez, se refirió a los políticos que a lo largo de la semana lo han criticado y calificaron su acción con conceptos graves: “La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, Echenique se han referido a esto con palabras ‘sin consentimiento’ o ‘agredir’. Por dios, qué pensará una mujer que realmente la ha agredido sexualmente. A estas personas que me han acusado, me voy a defender como cualquier español. Voy a ejercer acciones contra estas personas”, reveló Rubiales.



"El amarillismo del falso feminismo, han apretado mucho, la prensa me va a seguir matando. La verdad es la verdad. Podrán seguir con esta campaña, en lo profundo de mi corazón no me importa, es una cuestión de humildad. Lo mejor del fútbol sois vosotros, estáis aquí, esta gente que me ha confiado poder ser presidente durante 5 años. Este es el fútbol de verdad que hemos levantado", agregó en su discurso.



A su vez, se refirió a Jorge Vilda, el entrenador de la selección española femenina y ratificó que seguirá en el cargo: “Te invito a que te quedes los próximos cuatro años cobrando medio millón de euros. Siempre he dicho que eres de los mejores y hoy digo que sos el mejor”, señaló.



Pese a todas las denuncias que recibió por sus actos en la premiación del Mundial Femenino, la presión social y el expendiente disciplinario que le abrió la FIFA, Luis Rubiales seguirá en el cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.



La polémica recorre el mundo, y genera una reacciones enormes después del pedido del presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez y de muchos dirigentes para que deje la conducción del fútbol español.