Con la visita del presidente, choripanes para taxistas e instalada entre las grandes, El Observador 107.9 cumple su primer año

Este miércoles 1 de mayo y en el marco del Día del Trabajador, El Observador 107.9 celebra su primer aniversario con una programación especial, que tendrá la participación del presidente de la Nación, Javier Milei, en el pase entre Esteban Trebucq y Luis Majul, desde las 13:00, a lo que se sumarán otros conductores y columnistas de la radio.

El Observador 107.9 decidió además agasajar a los oyentes, que podrán acercarse a los estudios ubicados en Concepción Arenal 4865, en el barrio de Chacarita, a donde también funciona el bar Margen del Mundo Café, y tendrán la posibilidad de ganar regalos como viajes y electrodomésticos y hasta la posibilidad de compartir una choripaneada. En todos los pases habrá invitados especiales en los estudios, como el periodista Angel de Brito y el actor Juan Acosta.

Con la dirección de Luis Majul desde hace ya un año, El Observador 107.9 logró instalarse entre las principales opciones que eligen los oyentes argentinos, mientras sigue creciendo y ampliando toda su audiencia gracias a una programación que comienza con El arranque de El Observador, de la mando de Agustina Girón de lunes a viernes de 6 a 7; seguida por Luis Gasulla en La Mañana de El Observador de 7 a 10; Esteban Trebucq al frente de la segunda temporada de su ciclo Trebucq 107.9; del propio Luis Majul, que por segundo año consecutivo conduce Majul 107.9; de Yanina Latorre, que se adueña del aire de 16 a 18; seguida por Marina Calabró, que tiene a su cargo la franja de 18 a 20, y finalmente, Sebastián Gabe, que tiene a su cargo La noche de El Observador, un programa musical que llega hasta la medianoche. El Observador 107.9 cuenta además con la participación de un staff de columnistas de primer nivel, como Pablo Rossi, Sara Werthein, Gustavo Noriega, Horacio Cabak, Pía Shaw Camila Dolabjian, Martín Fernández Cruz y Julieta Argenta.

El primer aniversario encuentra a El Observador 107.9 como una jugador importante, instalada en muy poco tiempo entre las grandes radios de la Argentina. “No hay antecedentes en los últimos años de una instalación en la audiencia y en el mercado publicitario tan rápida y contundente como la de El Observador 107.9”, explicó Luis Majul y añadió que “en un año logramos uno de los mayores tiempo media de escucha en FMs. Casi tres horas de TME”.

“Comenzamos a competir con radios históricas como Mitre, Rivadavia, Aspen y La 100. Y logramos alcanzar un 20% de oyentes exclusivos, generando una gran fidelidad con nuestra audiencia”, continuó, y remarcó que “aún teniendo distintos targets respecto de los canales de streaming y un menor tiempo de desarrollo, en un año logramos posicionarnos como una de las radios más vistas en este formato”. Y, finalmente, destacó que “nuestros programas se caracterizan por tener distintos estilos, miradas y formas de comunicar, nuestros conductores aportan diferentes miradas y análisis de los temas de actualidad y nuestro contenido genera impacto en distintos medios y redes sociales”.

Luis Gasulla

Luis Gasulla, una de las figuras de la radio, conductor de la mañana y protagonista junto a Trebucq del “pase de los pelados”, contó cómo vivió este primer año: “Siempre es un placer cuando nos sorprende algún oyente viniendo en persona a la radio para felicitarnos o para hacernos algún reclamo, para contarnos alguna anécdota. También es una sorpresa cuando un dirigente político u oyente nos emociona con sus mensajes escuchando el programa”. Sobre su programa en la radio, destacó: “Es realmente muy valioso el intercambio de opiniones con toda la mesa, La Mañana de El Observador es un programa muy plural”.

Sara Werthein

Sara Werthein, columnista de temas de interés general, recordó con emoción los comienzos de la radio: “Tengo un montón de cosas para decir de este año, fue increíble porque es un mega desafío volver a la radio después de un montón de tiempo y acompañar este proyecto desde el inicio”. “No me deja de sorprender día a día la gente con la que trabajamos, los compañeros, los amigos, toda la gente que hace que esto sea posible”, dijo “Sari”, como la conocen los oyentes, y añadió: “Estoy muy feliz de ser parte de El Observador 107.9 y que ya estemos cumpliendo un año. No puedo creer hace un año, cuando estábamos por empezar los nervios, toda la ansiedad. Lo que me generó, recuerdo el primer día llegar sumamente nerviosa, que me temblaba la voz, con miedo, porque era toda gente nueva, y de repente era un proyecto súper importante para mí, y hoy no puedo creer que pasó un año, que estamos todos ensamblados”.

El experimentado columnista Gustavo Noriega reflexionó sobre su trabajo en la radio, que una vez más lo encuentra trabajando junto a Majul: “Trabajo con Luis desde hace más de 15 años, lo he acompañado en su paso por diferentes lugares y tengo que decir que nunca me divertí tanto como aquí. Es un lugar especialmente lindo para trabajar, es acogedor, y el grupo que se ha formado entre los diferentes conductores en todos los programas es muy fluido y amable” sostuvo y,, entre risas, resaltó: “Tengo la experiencia casi psicodélica que es pasar de dos horas de Majul a dos horas de Yanina, que deben ser las dos personas más diferentes de la Tierra. Eso es todo un desafío”.

Horacio Cabak, una de las recientes incorporaciones, reveló que tiene “muchos momentos memorables en la radio”: “Todas las tardes tienen momentos muy divertidos. Me encanta trabajar con Marina. Con Martín Bossi fue algo increíble. De la nada se generó toda una situación de teléfono descompuesto, mandando mensajes por celular, él a mi mujer, yo a una ex de él y Marina, en el medio de todo eso, dando a entender que estaba absolutamente desbordada. Me acuerdo de una vez con Marina que empezamos a jugar a que yo tenía el talento de ponerle voces a monstruos, según las características que tenía a la hora de contarle cuentos a mis hijos. Ella les dio las características al monstruo y yo lo hice en vivo y en directo y se tentó como si fuera una nena”.

Agustina Girón

Agustina Girón tiene la responsabilidad de abrir el día en El arranque de El Observador, a las seis de la mañana. “Está siendo una experiencia maravillosa y cargada de mucha emoción. Tenía muchas ganas de ser parte de esta familia. Era un sueño: en el dial 107.9 hice mi debut radial a los 8 años -cuando ésta era una radio para niños- y hacía una columna sobre animales. Me llevaba mi abuela hasta el estudio en Olivos y cuando entré por primera vez dije: ‘Wow, cuando sea grande quiero trabajar acá’. Acá estoy hoy, varios años después, trabajando en radio junto a maravillosos colegas”.

Federico Weymeyer participa en la semana con su Notitec, los viernes, y acompaña a los oyentes los sábados de 10 a 13. “Es un privilegio haber visto el génesis de un medio nuevo desde adentro. Arrancamos todos con vértigo, por supuesto, pero la respuesta del público fue inmediata. Si es por mí, elijo los cruces y los pases, me gusta cuando la radio se mueve como un solo organismo", contó.

Seba Gabe

Por último, Sebastián Gabe, responsable de la noche de El Observador 107.9, contó que lo que más le gusta de hacer su programa, es “ser quien soy al aire y poder expresarme sin límites”. “La misión de acompañar y entretener a los oyentes que cada vez se hacen más presentes y participan del programa” sostuvo y celebró el evento por el cumpleaños: “estar con ellos en persona va a ser una muy linda experiencia. Igual lo será para nosotros, viendo a quienes están del otro lado del parlante. Para mi, al menos, es súper lindo encontrarme y charlar con los oyentes”.