Con lágrimas en su rostro, Camila Homs se despidió del Bailando 2023

En la noche del lunes, Camila Homs se despidió del Bailando 2023 y no solo se mostró agradecida por los cuatro meses de trabajo, sino que reveló que se retira para pasar tiempo con sus hijos durante el receso escolar.

“No me sensibilicé en estos cuatro meses porque me cruce a gente muy linda, todos me dijeron cosas hermosas y también hicimos una mini despedida con mi equipo”, expresó en su despedida.

En cuanto a los motivos por los que no estaba segura de sumarse al certamen, explicó: “Dudé mucho. Juzgan mucho el programa y yo temía de entrar y que me ataquen. Había pasado un año intenso…duro y no me quería sentir más atacada de lo que ya me había sentido”.

Y concluyó señalando que “pasé unos meses hermosos pero decidí llegar hasta acá porque mi prioridad siempre van a ser mis hijos”.