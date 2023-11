El cantante de Ke Personajes, molesto con los fans que le piden plata

Emanuel Noir, el cantante de la exitosa banda de cumbia “Ke Personajes”, se mostró molesto con los seguidores que lo contactan a través de sus redes sociales para pedirle dinero ahora que tiene éxito y le va bien económicamente.

“Voy a empezar a escrachar”, expresó el cantante en un fuerte descargo en su cuenta de Instagram criticando a quienes lo contactan ahora que tiene más éxito.

La banda Ke Personajes en uno de sus parates entre giras

En una serie de videos pubicados como historias en su cuenta de Instagram, Noir explicó:: "¡Atención! A partir de ahora voy a empezar a escrachar los Instagram de todos los que me piden pavadas. Señoras que me ponen ‘hola, comprale un celular a mi hijo para la escuela’. O ‘hola, quiero terminar de pagar la moto, ¿Me das lo que me falta?’".

"A toda esa gente que se zarpa, pelotudos, voy a compartir con mis seguidores sus Instagram con las pavadas que me piden. Hay unos nombres hermosos", cerró su mensaje el cantante, insinuando que entre la gente que lo solicita hay personas de renombre.

En un siguiente video, Noir añadió: "No es que me enoje, me mandan mis familiares y la gente que me conoce, pasa que esto es acá en la ciudad", confesó el músico oriundo de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.

"Pero las pavadas que piden, ‘mi marido no me está pasando la cuota, vos me podés colaborar?’ o se agarran del ‘yo también soy cristiana o cristiano, ¿me podés colaborar porque necesito pagar si o si esto o lo otro’... Puntualmente la gente de acá, la que se piensa que soy gil, o que nací de un día para el otro con plata cuando me crié en la crotera. Sé lo que es, ¿ok?", cerró su mensaje, contundente.