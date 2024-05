Eliana Guercio dio detalles sobre el serio accidente que tuvo antes del partido de Boca: "Me rompí toda”

Previo a la semifinal entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata en Córdoba, Eliana Guercio tuvo un accidente que resultó en una grave lesión en su tobillo derecho. Sergio "Chiquito" Romero, su pareja, acudió rápidamente a asistirla, agregando un giro inesperado al encuentro en el Mario Alberto Kempes.

El incidente ocurrió en el hotel donde se hospedaba la delegación de Boca. Mientras Romero estaba concentrado con el equipo, recibió una llamada urgente informándole sobre la lesión de Guercio. Rápidamente, salió del hotel y la encontró junto a sus hijos y otros familiares en las vallas perimetrales.

Entre él y otro individuo, llevaron a Guercio en brazos hacia la concentración de Boca, donde recibió atención médica. Posteriormente, se decidió trasladarla a una clínica cercana en una ambulancia, donde fue recibida en una silla de ruedas y con una bota ortopédica. Los médicos la trasladaron al Hospital Allende para someterla a exámenes especializados.

El diagnóstico reveló una fractura en su tobillo derecho, confirmada por Martín Arévalo en Radio La Red.

En las primeras horas del miércoles, Guercio habló. "Estoy bien. Me rompí toda pero me rompí en el lugar justo, ahí cerca de los doctores de Boca que unos genios totales, hicieron que todo sea menos doloroso y más fácil", destacó la panelista de Gran Hermano.

Además, agradeció la atención recibida por los médicos cordobeses: "En la clínica también, unos genios totales, me atendieron al toque", dijo, aliviada de que todo quedara en una anécdota. "De verdad, fue una desgracia con suerte. El bebito que tenía a upa no se hizo nada. Me tenía que pasar, estoy bien de ánimo y agradecida que no fue más que esto. Me operaré y no pasa nada, podría ser peor".

A Guercio le pusieron una férula en el tobillo y comenzó a pensar en su recuperación. "Hoy tengo que visitar al cirujano para que mire cómo está la situación a ver si se puede operar y cuándo", reveló. Según se supo, se consideró que un especialista en tobillo sería el más adecuado para el tratamiento.

Los posteos de Eliana Guercio tras su fractura

"La recuperación, imagino, va a ser larga. Ayer quería ir a ver el partido después de que me pusieron la bota y fue imposible", lamentó la modelo, que aún no tiene certeza sobre cuándo podrá volver a su rutina habitual. "No pregunté cuándo puedo volver a trabajar, pero ojalá pueda ir con la bota", concluyó.

Anteriormente, había tranquilizado a sus seguidores en las redes sociales con una imagen de su pie derecho envuelto en la férula, agradeciendo a los profesionales del club y del sanatorio en Córdoba por su atención.