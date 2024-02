Fuera de la casa de Gran Hermano, Lucía habló sobre su angustia y su amor por la uruguaya Rosina

La exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Lucía Maidana, vivió un momento dramático en la televisión tras su eliminación. Durante una entrevista en el programa de Georgina Barbarossa, la salteña compartió sus sentimientos profundos hacia Rosina Beltrán. Con lágrimas en los ojos, Lucía confesó: “Estoy hasta las manos, no se lo pude decir. La amo, la quiero mucho”.

Lucía expresó su angustia por extrañar a Rosina y deseó que llegara a la final del reality. A pesar de la distancia, no puede comunicarse con ella y siente una necesidad imperante de hablar con alguien sobre sus emociones. Según Lucía, su enamoramiento fue inesperado: “Yo estaba triste y la sonrisa de ella me cambiaba el día. Hoy la necesito, no sé con quién hablar”.

La frase que Lucía anhelaba decirle a Rosina para declarar su amor era “Estoy hasta las manos”. Sin embargo, la decisión del público la dejó fuera del juego antes de poder expresar sus sentimientos. La añoranza por su compañera sigue presente: “La extraño mucho”.

La pelea a los gritos entre Virginia y Emma

Durante una sesión en Gran Hermano, Telefe, Virginia Demo y Emmanuel Vich protagonizaron un tenso intercambio de opiniones mientras el cordobés y Zoe Bogach se encontraban ocupados preparando medialunas caseras.

Virginia, quien se encontraba cerca conversando con Manzana Farías, realizó una observación sobre el proceso de preparación, lo cual desencadenó la irritación de Emma.

"Ay perdón... Les conviene poner un papelito porque si no transpira el vidrio y se moja la masa. Bueno, si quieren, si no, no me den pelota. Así es acá, gente. No me dan bola", expresó Virginia, ofreciendo una sugerencia a sus compañeros.

Este comentario provocó una fuerte reacción por parte de Emma: "Hablas al pedo. Pongan esto, saquen esto, hagan esto. ¡Vení a hacerlo vos, boluda!".

En medio de un intercambio cargado de tensión, Virginia respondió con notable exasperación y lágrimas: "Yo hice un comentario pel…. Te juro que tengo las pel… llenas. ¡Harta estoy! Ya me pudriste, porque yo te lo hago todo bien. Fue una bolu…".

"¡Me rompiste las pelotas!. Y cuando a mí me rompen las pelotas, me rompen las pelotas. Entonces con vos no hablo más. ¿Ok? Pero no hablamos más en serio. No me busques", afirmó Virginia con firmeza.

"¿Para qué hacés comentarios bolu…? Vení a hacerlo vos", replicó Emma a gritos.

Con un tono de indignación palpable, Virginia Demo concluyó: "Pero vos estás mal. Emma, di una sugerencia... ¡Ay, chupame un hue…! Vos estás enfermo. Ya está. Listo ¡Vos estás loco, chau!. ¡Vos estás loco! Yo voy a hacer lo que se me cante el o…. Yo voy a hacer lo que se me cante el oje…".