Gran Hermano: El fuerte enfrentamiento de Furia y Agostina que llevó la amistad a su fin

El conflicto surgió después de una advertencia de Gran Hermano, instando a los participantes a no responder a los gritos del exterior ni interactuar con personas ajenas, respetando así las reglas de aislamiento del programa. Tras el cese de la transmisión, Agostina sugirió a Furia que "se porte bien", desatando la furia de su antigua amiga.

"Si a vos no te vienen a gritar no es mi culpa, amiga", respondió Juliana, refiriéndose a los numerosos comentarios recibidos desde fuera de la casa. Mientras se dirigía a la habitación, continuó expresando su molestia: "Aguantá Agostina, una vez que te vienen a gritar te hacés la famosa. Y dejá de darme órdenes, soberana. A mí ya me lo dijo Gran Hermano", dijo, visiblemente irritada. "Te dije nomás si lo escuchaste, no es para que me contestes mal", replicó la policía, aún en el living, buscando apoyo entre sus compañeros.

En la intimidad de la habitación, la discusión entre las dos mujeres escaló rápidamente hasta llegar a gritos cara a cara. "Te digo algo: no juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes. Conmigo tranquila", reaccionó furiosa.

Agostina confrontó a su compañera, expresando “No te hubiera salvado, sos una desagradecida”. Esta confrontación escaló rápidamente, “Por algo estás sola, y ahora me doy cuenta. Porque sos mala persona. Y dejame la duda si me votaste”, le dijo la policía frente a frente.

“No te confundas conmigo, ¿eh? Yo no soy uno de estos. No me tengas miedo, pero a mí me vas a tener respeto. ¿Te pensás que porque gritás tengo que cerrar el o…? Te hice un chiste, si tenés la tanga dada vuelta es problema tuyo”, añadió, señalandola con el dedo mientras Furia le contestaba: “Acá el que manda es el chabón (GH). No hace falta que me lo digas vos también”.

“Te molesta que te diga que estuve sola? Seguí hablando”, gritaba Furia y agregó “Gracias por dejarme sola. Ahora veo cómo sos. Ni un mate compartís conmigo porque supuestamente soy famosa afuera”, siguió diciendo mientras su compañera se iba de la habitación. “Te vas a ir porque sos una gila, sola te vas a quedar”, le dijo Agostina finalmente ya caminando por la casa.

Esta confrontación marcó el fin de su amistad, evidenciado por su posterior desinterés en interactuar y el inicio de conversaciones negativas sobre la otra con otros concursantes. El desarrollo de los acontecimientos en las próximas horas será crucial para comprender cómo evolucionan las relaciones en la casa, ya que la dinámica del juego puede cambiar de forma impredecible.