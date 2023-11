Javier Milei confirmó que viajará a Estados Unidos antes de asumir: se reunirá con el FMI

En la previa a que asuma en su nuevo cargo como presidente electo, Javier Milei confirmó que viajará a Estados Unidos y que su visita a Israel quedará reservada para después del 10 de diciembre.

En diálogo con TN, señaló que tiene planeado "viajar a Nueva York antes de asumir, por una cuestión espiritual", y luego, una vez en funciones, tiene planeado visitar Israel y no descarta la posibilidad de incluir una parada en Italia para encontrarse con el Papa Francisco en El Vaticano. "Si acepta, iría a visitarlo en Roma. No, no he hablado con él, pero lo intentaremos", expresó.

Además, también anticipó una reunión con Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde presentará su plan económico y explicará cómo piensa estabilizar las cuentas públicas.

"Tenemos la voluntad y convicción de llevar a cabo estos cambios, para que nos sigan acompañando durante la transición hasta que logremos recuperarnos", agregó.

Luego, sobre su política internacional, explicó que "he dejado claro que estoy alineado con Estados Unidos y con Israel. No promoveré relaciones con regímenes autocráticos, comunistas, o aquellos que no respeten la paz o carezcan de democracias liberales. Sin embargo, también he afirmado que los individuos y las empresas tienen total libertad para comerciar con quien deseen, y el Estado no debe interferir en ello".