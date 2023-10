Kicillof aseguró que no sabía del viaje de Insaurralde: "Me enteré por las redes"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló con Telefe noticias y se refirió por primera vez al escándalo que protagonizó su ex jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, con el viaje que realizó a Marbella junto a la modelo Sofía Clérici en medio de la campaña electoral y en un contexto de profunda crisis económica.

En ese marco el Gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que “no estaba al tanto” del viaje de su jefe de Gabinete y que se enteró “por las redes” sociales.

Axel Kicillof aseguró que tras haberse enterado corroboró “que este fin de semana estaba acá, en Argentina, pero que eso había ocurrido”. En tanto, respecto al desenlace político de la situación el mandatario provincial explicó: “Después de unas charlas se resolvió, presentó la renuncia y yo se la acepté inmediatamente”.

Respecto al futuro de Insaurralde y como puede afectar el devenir electoral, Kicillof señaló que “las explicaciones” las tiene que dar el ex funcionario y remarcó que “hoy no forma parte de mi Gobierno”.

Para justificar que no estaba al tanto del viaje de Insaurralde a Marbella, Kicillof dijo: “Alguien me preguntó ‘cómo no sabía’ y… Macri espiaba a sus funcionarios, es público que los seguía, pero no es mi función ni mi caso”

En ese sentido, Kicillof apuntó contra “un sector de la oposición” que “tienen tantas cosas que explicar y no un viaje, sino cosas graves como el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, las causas de Macri, el submarino Ara San Juan.... yo no quiero entrar en esa trinchera, pero como en Juntos por el Cambio están preocupados porque a Bullrich (Patricia) no le está yendo bien -se vio en el debate- entonces están buscando este tipo de cosas para darles una dimensión”.