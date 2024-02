Kristalina Georgieva, directora del FMI, se reunió con Luis Caputo y elogió los "esfuerzos" de Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvieron este miércoles su primer encuentro en el marco de la Cumbre del G20.

En la reunión, la funcionaria del organismo multilateral resaltó "los esfuerzos sostenidos de las autoridades para restaurar la estabilidad".

"Excelente reunión con el ministro argentino Luis Caputo" dijo Georgieva en su cuenta de X, en un aparte del plenario y las reuniones que se llevan adelante entre ministros de los países del G20, en la ciudad brasileña de San Pablo.

Excellent meeting with 🇦🇷 Argentina Minister @LuisCaputoAR on the margins of #G20Brasil. I welcomed the sustained efforts of the authorities to restore stability, support the most vulnerable, and build support for reforms. pic.twitter.com/w8bBTbER6O