Lionel Scaloni: "Si Messi está bien, va a jugar"

La Selección Argentina se prepara para la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Este martes visitará a Perú en el Estadio Nacional de Lima a las 23:00 (hora de Argentina). En conferencia de prensa, antes de viajar, el entrenador Lionel Scaloni se refirió a la presencia de Lionel Messi entre los titulares.

"Messi está bien, se viene entrenando. Sumando entrenameintos y tomaremos la decisión mañana. Si está bien, jugará. Es lo que todos queremos. Lo otro, es decisión del partido. A lo mejor el equilibrio no es necesario romperlo", dijo Scaloni.

"Estamos abiertos a todo, la idea es que haya dos delanteros siempre. Después son de distintas características, se puede dar eventualmente”, agregó el DT en relación a que pueda jugar tanto con Lautaro Martínez como con Julián Álvarez en la delantera.

Esta semana se conoció que Inter Miami tendrá una gira por Asia en las próximas semanas. Sin haber logrado clasificar a los playoff de la Major League Soccer, el equipo de Gerardo Martino viajará a China para disputar dos amistosos ante equipos de la Superliga de ese país, entre los días 5 (vs Qingdao Hainiu y 8 (vs Chengdu Rongcheng) de noviembre. Esto puede llegar a traer alguna complicación de cara a la doble fecha de Eliminatorias de noviembre. Sin embargo, Scaloni logró verle el lado positivo: “Por lo que ví juega antes que los compañeros. ¿Juega el 8, no? El que viene de Europa tiene también el cambio de horario, al jugar antes también llega antes. No sería un problema, al contrario. Llega con dos partidos y con ritmo”.

Ante la posibilidad de que Messi empiece a alternar en la Selección e incluso perderse algunos partidos, Scaloni prefirió no dramatizar: “¿Cómo nos adaptamos en no verlo jugar? Vamos a quedarnos con que está todavía, qué manera de pensar en cuando no esté, está todavía vigente. Estamos acostumbrados a hacernos el harakiri sólo, es contínuo, lo estamos retirando, ¿estamos todos locos?”.

El entrenador profundizó aún más sobre la formación que podría poner ante Perú: “El equipo puede tenes alguna variante, sobretodo hay que ver cómo están los chicos físicamente. Pero puede haber alguna variante”.

Argentina lidera las Eliminatorias de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con tres triunfos en tres partidos ante Ecuador (1-0), Bolivia (3-0) y Paraguay (1-0). La próxima fecha fifa será entre el próximo 13 y 21 de noviembre. Argentina recibirá a Uruguay en estadio a confirmar y luego tendrá el clásico del continente frente a Brasil en condición de visitante.