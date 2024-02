Mario Pergolini reflexionó sobre el gobierno de Milei y sus dichos contra Lali Espósito: "Nos debe respeto"

Mario Pergolini participó de una entrevista con Marina Calabró en El Observador 107.9 y habló largo y tendido sobre distintos puntos. Su pasado en la televisión, el conflicto de Marcelo Tinelli con sus empleados, los dichos de Javier Milei sobre el financiamiento de la cultura y sobre Lali Espósito y las plataformas de streaming fueron algunos de los temas tratados en la conversación. Además, hizo una reflexión sobre los primeros dos meses de gobierno del Presidente.

Para comenzar, Calabró hizo referencia a la manera del conductor de hablar sobre la televisión, siempre en pasado. Por este motivo, Pergolini contó que siempre le gustó poder lograr algo y ver si logra pegar un timonazo. "Pocos pueden lograrlo sin estrellarse económicamente o en el fracaso total", explicó. Hizo un repaso de su trayectoria en televisión y expresó que estaban haciendo mucha televisión "de industria" y él no encajaba ahí.

Sobre Marcelo Tinelli y la paga a los empleados

Luego de tanta trayectoria, Mario contó su punto de vista sobre Marcelo Tinelli y la paga a sus empleados. "En mi caso, he tenido asociaciones buenas, muy buenas y otras donde tomé los riesgos equivocados. No los reniego. Cuando me fui de Rock & Pop fue una época complicada", comentó. "La verdad es que me ha ido muy bien en este negocio y también hay que entender que te puede ir mal. A nadie le gusta pagar en la pérdida. También es cierto que tener muchos empleados en este comercio es complicado por los acuerdos que hay, las indemnizaciones, con poco se te puede desbalancear mucho", dijo el empresario.

"A veces es complicado, cómo te asociás, cómo son, a veces no querés asociarte pero ciertas cosas no las podés lograr si no te asociás", agregó. "Uno también sabe dónde se está metiendo".

Sobre los dichos de Milei sobre el financiamiento de la cultura y Lali Espósito

"Tengo distintas posiciones para el mismo tema, pero me parece que el Presidente de la Nación no puede hablar individualmente de las personas. Ni aunque tenga razón, que no creo que la tenga, porque sigue siendo el Presidente y nos debe un respeto, como nosotros a él", expresó Mario Pergolini sobre los dichos de Milei. "No me parece que exponga a una persona tanto. No me parece que deba opinar", añadió. "No me parece que el Presidente se ponga a señalar a un ciudadano".

En cuanto a la cultura, comentó que, en estas épocas, hay que fijarse muy bien qué se financia y en nombre de quién. "Tienen que ser más cuidadosos", detalló. Por otro lado, resaltó que las culturas que se deben priorizar son aquellas donde fomentan ayudas.

Incluso, expuso la creencia de que se atenta un poco contra los artistas al no permitirles a los jóvenes decir cosas a nivel público. En ese contexto, trajo el tema de Dillom: "Más allá de si te gusta Dillom o lo querés menospreciar, a mí me parece que hay una cultura joven, que tienen que ser apasionados, decir lo que les parece aunque eso tenga cosas que al otro no le gusten. Se corren riesgos muchísimo mas altos para el artista joven", comentó.

La opinión de Pergolini sobre los nuevos medios de streaming

Mario Pergolini reflexionó sobre las redes sociales y los nuevos medios de streaming como Luzu TV y Olga. Se remontó a los inicios: "Algo bueno surgió, sobre todo al comienzo de los streamings. Lo bueno que tenía era que había una comunidad donde todo el mundo está con uno, con otro, se comparten transmisiones", comenzó. "Pero en Argentina les agarró un ataque televisivo de a ver quién tiene el mejor número", se lamentó. "Están haciendo cualquier cosa para tener el mejor número, pero, ¿para qué lo ensuciamos?, si todos podemos tener nuestras propias audiencias", concluyó.

La reflexión de Pergolini tras 60 días de gobierno de Milei

Le pidieron una reflexión al conductor sobre estos primeros meses de gobierno: "No puedo dejar de sentirme un poco fascinado porque en un punto es una consecuencia de los nuevos medios, de la nueva forma de comunicar, de la forma de dónde sale una persona hoy en día. Es realmente un estudio electrónico para tener en cuenta de cómo surgió, de dónde salió, quiénes los votaron y de qué forma. Me llama poderosamente la atención y lo sigo", comentó.

"Por el otro lado, la verdad que lo que ha pasado en el país en los últimos años fue un desastre. Un desastre que ni siquiera lo puedo catalogar desde el lado ideológico. Me parece que fue un tropezón atrás del otro. Tengo esperanza de que haga algo. Me preocupa cuando se descoloca, cuando se corre demasiado. Me interesa cuando se pone más en eje. Vienen tiempos difíciles, ya son tiempos difíciles. Creo que el balance va a estar en hasta dónde la sociedad va a tolerar esto que está sucediendo. Ojalá que sea por el lado bueno. Ojalá que nadie quiera tirar querosene y que los que tiran agua tampoco estén aplacando fuegos que son necesarios", concluyó Pergolini.