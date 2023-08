Mauricio Macri en Uruguay: “Se viene una discusión sobre el carácter del cambio”

El expresidente argentino presentó su libro “¿Para qué?” en Montevideo y dio por sentado que en las elecciones de octubre “ganará el cambio”. Además, el marco del evento que organizó el Centro de Estudios para el Desarrollo aseguró que el peronismo sacará aún menos votos que las últimas PASO del 13 de agosto.

”Soy muy positivo, muy positivo. la verdad que me fui a dormir diciendo, habiendo batallado tan en minoría durante tanto tiempo en Argentina. Para mí este final, lo soñé tantas veces, porque sé que podemos, los argentinos, como ustedes saben, aspirar a vivir mejor y a tener un rol importante en la geopolítica. Realmente, desde los minerales, los alimentos, la energía. Y creo que, bueno, esto es lo que pasó. Esto es un aprendizaje muy duro, pero llegó y la gente con claridad, ya sabe lo que no quiere, por eso el peronismo está tercero, yo creo que va a sacar aún menos la elección que, porque las cosas siguen esperando”, detalló Macri.

El expresidente argentino estuvo en Montevideo

En tanto, el expresidente, en referencia a la disputa entre Javier Milei y Patricia Bullrich, puso en dimensión el valor de la experiencia de tanto de su exministra de Seguridad como de su espacio: “Y ahora lo que viene es la discusión. Acerca del carácter del cambio y de la forma cómo se va a hacer el cambio. Y cuánto pesa la experiencia y cuánto pesa la experiencia y entusiasmo versus entusiasmo solo”.

Macri, también hizo referencia a como se tendría que encarar un gobierno opositor a partir del 10 de diciembre y apeló a la unidad de todos los sectores. “Todos aquellos que creemos en en esta ciudad de cambio vamos a tener que estar juntos el de diciembre. ¿Verdad? Porque requiere mucha energía, revertir tantas décadas de negación”, sentenció.

Más allá de una descripción dura de la realidad que vive la Argentina, el ex presidente se mostró optimista de cara al futuro: “De a poco vamos a ir recuperando la esperanza. Hay mucho dolor, ha sido muy duro, muy duro este final del Populismo, ha sido la sensación de caos social que se vive hoy en la Argentina, todo el día pasan cosas, no funciona, si no son aeropuertos, si no son los trenes, si no son los hospitales, si no las escuelas que no abren. Esta gente ha desquiciado todo el comportamiento social, con lo cual eso ha generado una cosa. Pero yo estoy convencido y apuesto y soy muy optimista sobre el futuro de la Argentina porque noto que el argentino, el que no se fue, está listo para enfrentar este actuar mafioso y darle batalla, así que creo que van a ser tres meses, todavía cuatro meses, muy duros”.

Por último y en referencia a cuál será su rol en lo que queda de la campaña y en un hipotético gobierno de Bullrich dijo: “Voy a tratar de ayudar a llevar claridad con las ideas que siempre he dicho,