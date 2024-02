Mica Viciconte y Fabián Cubero rompieron el silencio sobre el audio de Manu Urcera criticando a Indiana

Han sido varios meses de calma y armonía en la eterna disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, incluyendo a sus actuales parejas, Manu Urcera y Mica Viciconte. Sin embargo, todo volvió a sacudirse en las últimas horas, cuando la polémica resurgió tras las declaraciones de Mica y Fabián a la prensa sobre su relación.

Consultada por un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece) sobre la familia ensamblada y el supuesto audio que mencionaba críticas de Urcera hacia Indiana Cubero, la panelista de Telefe, Mica Viciconte, prefirió no profundizar: “Del audio me voy a guardar todo lo que pueda llegar a decir, porque no me interesa meterme ahí”, dijo. Pero agregó con firmeza: “No permito que le hablen mal a mi hijo. Es como que yo le hable mal a las hijas de Fabi, no se me ocurre. La pareja que yo elijo tiene que aceptar a mi hijo, a mi paquete, como yo tengo que aceptar el de él. Hay cosas que son súper claras”.

Sobre la causa judicial de Cubero contra Neumann, Mica comentó: “No puedo hablar mucho de eso, pero siempre resalto que la Justicia lamentablemente es lenta, así que tengo fe de que en algún momento va a accionar y se tendrá que ver qué pasa”.

Fabián, por su parte, declaró que no ha hablado con Manuel sobre la situación: “Yo no tengo que hablar con nadie, yo lo único que tengo que hacer es hablar con mi hija, aconsejarla, guiarla, a todas, en este caso puntual fue con Indiana”, dijo en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

En cuanto a la relación con las hijas de Nicole y Manuel, Mica afirmó que no ha conversado con ellas sobre el nuevo hermano que espera la pareja. Fabián, por su parte, indicó que su hija mayor, Indiana, sigue viviendo con ellos y se refirió a la cuota económica que le pasa a la modelo, aunque señaló que están en conversaciones legales para ajustar este aspecto.

Mica Viciconte sobre la posibilidad de tener otro hijo con Cubero

En medio de la nota, Mica también fue consultada sobre la posibilidad de tener otro hijo con Fabián, a lo que respondió que aunque le gustaría, este año es complicado debido a los gastos, especialmente los escolares: “Encima los colegios aumentaron, no son baratos. Todos esos gastos hay que tenerlos en cuenta. Si yo traigo otro bebé al mundo, eso es un gasto más que hoy no sé si estoy cómoda para afrontarlo”.