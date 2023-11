El Bailando 2023 fue escenario de una noche de sentencia con mucha polémica. Lo que la hizo diferente a todas las anteriores, es que esta vez fueron los mismos participantes los encargados de nominar a las parejas para abandonar el certamen. Y eso no es todo: debían dar una explicación cara a cara de su decisión.

Como consecuencia de esta nueva modalidad, se generaron varios intercambios intensos. Charlotte Caniggia nominó a Coti Romero por "mala mujer" y la calificó de "muy bardera". Fue entonces que la ex Gran Hermano salió al cruce: "¿Es porque me ves como competencia?". Pero Charlotte respondió con mayor dureza: "No me llegás ni a los talones".

Brian Sarmiento por su parte votó a Maxi de la Cruz y su explicación fue que no lo quiso dar una mano en los desfiles que tiene programados para Uruguay. "Y me acusó de que no lo invito a los asados, a la joda. Él es como una competencia directa para nosotros, porque es un gran actor y bailarín”, aclaró.

Camila Homs también se sumó al voto contra Maxi de la Cruz. "Es con el único participante que nunca nos saludamos. No es mala onda. Me siento mal de hacerlo, pero con el resto me saludé con todos”.

Lali González y Anabel Sánchez también tuvieron un intercambio fuerte, que continúa la pelea de programas previos por una acusación falsa que Lali habría hecho contra la modelo.

Kennys Palacios, fue contra Flor Vigna. “Voy a ir por Flor Vigna, no es nada personal, pero sé que la rompe bailando. Yo quiero llegar a la final, y con ellas tres me va a costar un montón”, argumentó, en referencia a Coti, Lourdes Sánchez y Flor Vigna.

Los sentenciados de la noche fueron Maxi de la Cruz y la pareja de Anita y el Bicho. A su vez, una vez revelado el voto secreto de Pampita, se sumaron a la sentencia Brian Sarmiento, Alexis "el Conejo" Quiroga, Juli Castro, Lali González, Eva Bargiela y Juliana Díaz. Ahora será el público el responsable de votar quiénes continuan en el programa.

¿Cómo votar en el Bailando 2023? Ingresá en bailando.enjuego.com o enviá "BAILA" al 3002.