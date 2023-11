Pampita se prepara para los Martín Fierro Latino: cómo vive la previa

A horas de los Martín Fierro Latino 2023 en Miami, Carolina Ardohain compartió su previa en el Hotel Lennox y fotos junto al Pollo Álvarez con los preparativos para el evento.

Además, a través de su cuenta de Instagram, afirmó: "Ya estamos listos para los Martín Fierro Latino en Miami. Acá con el Pollo Álvarez haciendo la pasada para esta noche”.

Luego, los conductores del evento estuvieron junto a Zaira Nara y Teffi Russo charlando en Poco Correctos por el ElTrece. “Estamos felices, re emocionados, estuvimos viendo el ensayo, cómo está todo y es espectacular. No lo van a poder creer, de verdad se van a sorprender. Es una mega producción. Yo estoy tranqui pero compenso con mi compañero (en referencia a Álvarez)”, comenzó diciendo Pampita.

Y, además, adelantó que lucirá un solo vestido: “Voy a tener un solo cambio de look porque no viajé con mi equipo. Yo para cambiarme así, make up, pelo, vestido, necesito atrás a mi gente y este viaje, por ser el primero, es así, pero en los próximos haré cambio de look, lo prometo”.

Ante esto, el Pollo Álvarez destacó las ganas de Pampita: "Llegó en el vuelo de la mañana, se bañó y estaba sentadita esperando para ir a hacer el ensayo, la reunión, todo, le mete mucha onda, ya lo saben pero me gustaría resaltarlo”, y, entre risas, la modelo le agradeció el elogio y agregó que "es un evento internacional, vienen muchos famosos, hasta los de las novelas, yo soy re cholula. Me quiero sacar fotos con todo el mundo, me encantan las novelas, me las vi todas. Hoy estoy en mi momento cholulo”.

Vale destacar que también viajó Roberto García Moritán, el marido de Pampita y futuro integrante del gabinete de ministros del Gobierno de Jorge Macri.