Pullaro, tras el anuncio de Caputo por los recortes a provincias: "Me angustia su amenaza"

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, haya anunciado que se deberá "delinear todas las partidas provinciales" en caso de que "alguno de los artículos económicos de la Ley 'Bases' es rechazado", el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lo cuestionó.

Desde la Casa de Gobierno santafecina, señaló que lo "angustia que desde el Gobierno central se pretenda quebrar una decisión" y que el anuncio de Caputo va dirigido a Santa Fe.

"Nos habla a nosotros porque fuimos el principal Gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia de Santa Fe y son las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los gravámenes a las exportaciones industriales", explicó.

Además, señaló que "me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del Gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera. Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria".

También manifestó que, con este tipo de medidas, "se pierdan puestos de trabajo y se afecta el crecimiento económico en el interior de Argentina". Y, finalmente, pidió "que desde Buenos Aires miren mucho más al interior. El interior es gente de trabajo que se esfuerza todos los días. Nosotros no vivimos de la coparticipación. Eso es Santa Fe".

Rogelio Frigerio dijo que el Gobierno nacional es "políticamente débil" y se muestra firme ante "cualquier presión externa"

En una rueda de prensa, señaló que la decisión de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) de colaborar con un Gobierno nacional debilitado, carente de mandatarios y con escaso respaldo legislativo, se basa en respaldar medidas que fomenten la gestión y la gobernabilidad. No obstante, dejó claro que no respaldarán iniciativas que amenacen el empleo.

El gobernador de Entre Ríos lidera un bloque junto a sus pares, entre los que se encuentran Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).

"Si apoyamos es porque creemos que ese es el camino. Entendemos que cada provincia tiene que hacer esfuerzos y manejarse de manera austera para encontrar un equilibrio, independientemente de las presiones que podamos recibir", enfatizó el gobernador.

"Me manejo por principios, ideas y valores. No me manejo ni reacciono a presiones, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Está claro que el Gobierno de Milei dilata muchas decisiones en función de la aprobación o no de la ley "Bases". El proyecto tiene muchas cuestiones que impactan de manera negativa. Haremos todo nuestro esfuerzo para evitar que avancen. No vamos a respaldar las cuestiones que pongan en riesgo las fuentes de trabajo", concluyó.