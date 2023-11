Rumores de romance: Tinelli revela que está dispuesto a tener más hijos

El conductor Marcelo Tinelli dijo este lunes que está dispuesto a tener más hijos a pocos días de confirmarse su acercamiento a la modelo Milett Figueroa.

"Estoy abierto", contestó cuando le preguntaron sobre la posibilidad de tener más hijos tras su separación de Guillermina Valdés.

Tinelli contó en DDM (América) que no está "con nadie" aunque reconoció que es "enamoradizo" y que lleva "un año y medio soltero".

Para no dejar dudas, agregó: "Estoy tan abierto al amor que, el día de mañana, estoy abierto a tener más hijos. No es algo que estoy buscando pero si, el día de mañana estoy con alguien que quiere y me da, ¿por qué no? No habría problema".

Tinelli coquetea con Milett Figueroa desde que ingresó al Bailando 2023 (América) y ha logrado tener una salida con la peruana al teatro a ver a Brujas. Sin embargo, el conductor se quedó con gusto a poco y ya planea los detalles de su nueva cita romántica.

Tinelli en el Bailando con una de sus favoritas del certamen.

En una entrevista con Intrusos (América), Marcelo se le declaró: "A mí ella me encanta. Es una mujer muy atractiva, inteligente y sensible. Se lo digo en la cara". Además, aseguró que "en cualquier momento" tendrán un nuevo encuentro íntimo ya que "el otro día la invite por un gin tonic".

De esta manera, Millet aseguró que si "las cosas si se tienen que dar, se van a dar". A lo que Tinelli insistió: "A mí me gustaría que conozca como preparo el gin tonic".

"La otra vez nos trajeron uno que no lo había preparado él y esa no es la idea", comentó la peruana a modo de reclamo y expresó: "A mí me gustaría prepararte pisco con maracuyá"

Por su parte, Marcelo Tinelli contó que en su cita "me gustaría prepararle una pasta", a lo que Millet Figueroa aceptó: "Yo preparo el trago y él prepara la comida".