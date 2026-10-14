Juan Mario Rojo es el nuevo Gerente de Ventas de BASF Soluciones para la Agricultura en Uruguay y Bolivia

BASF , compañía química líder en innovación con más de 70 años de presencia en Uruguay , anunció el nombramiento de Juan Mario Rojo como nuevo Gerente de Ventas de Soluciones para la Agricultura en Uruguay y Bolivia .

Según se informó a El Observador, el ejecutivo, que ocupa el nuevo cargo desde marzo de este año, tendrá base en Uruguay y sucede en el cargo a Martín Píriz, quien se retira de la actividad profesional luego de una destacada trayectoria de casi tres décadas en BASF, durante las cuales contribuyó al crecimiento y consolidación del negocio agrícola en el país.

Juan Mario Rojo cuenta con más de 10 años de experiencia en BASF. Ingresó a la compañía en 2016 como Gerente de Cuentas Claves para Bolivia y, desde entonces, ha desarrollado una sólida trayectoria vinculada a la gestión de cuentas estratégicas y al negocio agrícola en mercados clave de la región. Su recorrido le permitió construir un profundo conocimiento de las necesidades de los productores y de los desafíos que enfrenta el sector, combinando una fuerte visión comercial con una sólida formación técnica.

“Asumo este nuevo rol con mucha responsabilidad, entusiasmo y la convicción de seguir generando valor para atender las necesidades del agricultor, construyendo, conectando y apostando por un agro cada vez más fuerte, innovador y sostenible” , expresó Juan Mario Rojo.

Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Ciencias Agrícolas por la Universidad EARTH de Costa Rica, Rojo liderará la estrategia comercial de BASF Soluciones para la Agricultura en Uruguay y Bolivia, con foco en fortalecer el vínculo con los productores, impulsar la adopción de nuevas tecnologías y contribuir al desarrollo sostenible de ambos mercados, se indicó.

En un contexto de transformación para el negocio agrícola de la compañía, Juan Mario Rojo asume esta posición acompañando la evolución de BASF como un negocio cada vez más enfocado y especializado en agricultura.

A nivel global, la división avanza en su proceso de separación legal y operativa de los demás negocios de BASF para fortalecer su capacidad de respuesta a las necesidades específicas del sector, acelerar la innovación y profundizar la cercanía con productores, clientes y socios estratégicos.

Compromiso de largo plazo con la agricultura y con el desarrollo del agro uruguayo

BASF, se expuso en el informe, mantiene un compromiso de largo plazo con la agricultura y con el desarrollo del agro uruguayo. La compañía trabaja cerca de productores, clientes y socios estratégicos de toda la cadena para comprender sus necesidades y acercar conocimiento, innovación y soluciones que contribuyan a enfrentar los desafíos productivos y ambientales del sector.

A través de una sólida red de distribuidores presentes en todo el país, BASF continúa acercando tecnologías y herramientas de alto valor a los agricultores uruguayos, fortaleciendo alianzas que permiten generar un impacto positivo y sostenible en el campo.

Con el agricultor en el centro de su estrategia, la compañía concluyó que busca generar valor y acompañar la evolución de una actividad esencial para el desarrollo económico y social del Uruguay.