Lo que el sector forestal aporta y a cuánto puede crecer su impacto acelerando las plantaciones

La relevancia del modelo forestal de Uruguay , uno de los principales motores económicos del país, fue destacada en la última edición del Desayuno Forestal , organizado recientemente por la Sociedad de Productores Forestales (SPF) , a sala llena en el Radisson Victoria Plaza.

Allí el vicepresidente de la sociedad, el Ing. Agr. Francisco Bonino, expuso un amplio conjunto de consideraciones para responder al interrogante con el cual tituló su charla: “Por qué y para qué sumar 500.000 hectáreas”.

Se trata de una propuesta de crecimiento forestal que se trazó hace ya un tiempo, cuya importancia se subrayó con nuevos datos y conceptos y que será tema de análisis también durante la Uruforest 2026 , donde la SPF posee un stand institucional con diversas actividades agendadas, según se indicó a El Observador.

Uruguay es un destino estratégico y competitivo para la inversión en el sector forestal

La Uruforest 2026 se desarrollará desde este miércoles 21 de octubre y hasta el sábado 24. Cada día la actividad comenzará a la hora 9 y se extenderá hasta las 18. El acto inaugural está programado para la hora 15 de este miércoles. El predio de exposiciones tiene su acceso en el km 5 de la ruta 54, en Juan Lacaze, próximo a la ruta 1, en Colonia. El precio de la entrada es $ 350 y hay un costo de $ 8.800 para ingresar a todas las actividades del Foro Forestal Regional (FFR).

Desayuno Forestal

En aquella instancia Bonino, con relación al modelo forestal local, marcó que la pregunta ya no es si funciona, sino qué falta para mantener el desarrollo industrial y que además siga creciendo.

Fue entonces que mostró datos para que se valore a un motor económico de máxima trascendencia para Uruguay: US$ 350 millones de inversión prevista y en curso mediante tres emprendimientos industriales con foco en madera sólida; 46.600 empleos directos, indirectos e inducidos; y US$ 715 millones cada año por impuestos y carga social (directos, indirectos e inducidos); todo eso teniendo como fuente a Exante.

Además, en ese caso con base en datos de Uruguay XXI, señaló los US$ 2.760 millones obtenidos por exportaciones en el último ejercicio anual.

Finalmente, mencionó el 13% de energía de biomasa que se vuelca a la red nacional (fuente: Exante).

Decisiones de hoy marcan el futuro

Bonino expuso en la actividad "Decisiones de hoy marcan el futuro", en el octavo Desayuno Forestal, en el que hubo un discurso de bienvenida a cargo de la Ing. Agr. Lucía Basso, presidenta de la gremial que integra la Asociación Rural del Uruguay (ARU), y tras la exposición de Bonino, un panel de análisis con aportes del director general forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Ing. Agr. Gastón Martínez; de la directora nacional de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ec. Isabella Antonaccio; del subsecretario del Ministerio de Ambiente (MA), Ing. Agr. Oscar Caputi; y del directivo de la SPF, Ing. Álvaro Molinari.

Otra reflexión de la oratoria de Bonino que es clave señalar es que “no hace falta gastar más” y que sí “hace falta observar dónde están las trabas y tomar decisiones”, de modo de avanzar hacia un crecimiento forestal de la magnitud anhelada, 500 mil hectáreas más.

El crecimiento que se anhela

La existencia de medio millón de hectáreas forestadas más es, afirmó, una oportunidad que se puede medir en crecimiento económico, empleo y exportaciones, dado que permitirá, de lograrse, un aumento en el PBI de 2,5%; 16.600 empleos nuevos; y añadir US$ 1.300 millones por concepto de ingresos derivados de exportaciones.

Rumbo a esa meta existen tres ejes de acción que Bonino informó al auditorio y detalló: el marco regulatorio (actualización normativa y previsibilidad para la inversión); la logística, infraestructura y energía (rutas, puertos y disponibilidad energética para la cadena productiva); y el desarrollo industrial y de los mercados (nuevos productos de valor agregado y apertura de mercados externos).

Sobre el final de su exposición, el vicepresidente de la SPF identificó cuatro condiciones habilitantes para lograr el crecimiento que se quiere, relevantes para poder avanzar: la integración de productores con otros sectores; carbono, clima y servicios ecosistémicos; capital humano e innovación; y conocimiento y visibilidad del sector.

Bonomi también destacó la fortaleza que existe en la demanda mundial por madera.

Todos los puntos detallados durante su charla, concluyó, tienen un mismo objetivo, que el Estado defina y mantenga reglas claras para todos y que el sector privado responda con más inversión.