Inteligencia Artificial y el futuro del turismo

Sin embargo, esta tecnología también conlleva amenazas. Los peligros a nivel ético radican en la falta de transparencia, la protección de datos personales de los usuarios que pueden ser vulnerados y el copyright, ya que la IA no respeta los derechos de autor de las fuentes a las que recurre para regurgitar la información que tomó de varios sitios en Internet.

Existe preocupación porque la IA, al ser capaz de procesar datos de forma más veloz y en mayores cantidades, termine reemplazando al ser humano en este nicho. Sin embargo, según Daniel Feige, docente, consultor senior en Viajes formado en la Universidad de Texas en Austin y radicado en Argentina, confiesa que “nunca va a poder reemplazar la Inteligencia Artificial son las relaciones interpersonales con un humano y no con un bot”. La IA “¿Es una amenaza para muchos? Sí, pero también es una oportunidad. La historia reciente nos muestra que las grandes oportunidades son capitalizadas por quienes se adaptan más rápido y toman riesgos”, agrega.

Otra particularidad es que “aún necesita del chequeo humano, y todavía no es capaz de discernir lo que es verdad de lo que es falacia. No puede pensar o crear como un ser humano”, comenta. Asimismo, sostiene que no se trata de un paradigma en el cual se enfrentan dos realidades, la analógica y la digital, sino uno en el cual se complementan: “Siempre tiene que haber un ojo humano revisando la calidad, la coherencia y congruencia de lo que nos trae lo digital. Tiene que revalidar y corroborar la consistencia de la respuesta. Todavía estos dos mundos conviven y aún no ha llegado el momento en que se puede hacer cualquier transacción o resolver todos los problemas exclusivamente con la inteligencia artificial", afirma.

La IA, a través de herramientas como ChatGPT, mejora la experiencia de los viajeros ofreciendo respuestas rápidas y útiles a sus consultas. En las agencias de viajes, la IA aumenta la eficiencia automatizando tareas, permitiendo atender más clientes y ofrecer servicios personalizados.

En los aeropuertos y en las aerolíneas, la IA brinda un análisis predictivo para, por ejemplo, calcular las mejores rutas, optimizar sistemas de transporte y logística y hasta evitar los desperdicios alimenticios. También incrementa la seguridad en el turismo gracias al reconocimiento facial y la biometría en los aeropuertos, y otros dispositivos detectan patrones de comportamiento sospechoso y alertan a las autoridades.

Para los amantes de los viajes, esta nueva tecnología permite la traducción simultánea de idiomas en los diferentes países para que la comunicación no sea un problema. Puede ayudar a los pasajeros a preparar la valija y llevar la cantidad justa de ropa según la meteorología del lugar de destino y la cantidad de días. En los hoteles que disponen de IA, se puede hacer desde un check in más veloz, responder preguntas frecuentes, hasta programar la temperatura e iluminación ideal de la habitación según las preferencias de cada viajero.

La inteligencia artificial está transformando las agencias de viajes, mejorando la eficiencia operativa y abriendo nuevas oportunidades de negocio. Al adoptar estas tecnologías, pueden ofrecer un servicio más preciso y eficiente, adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado y garantizar una mejor experiencia para sus clientes. Con el avance continuo de la IA, el futuro de las agencias de viajes se perfila como un entorno cada vez más inteligente, conectado y centrado en el viajero.