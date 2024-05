Magic6 Series de HONOR: alta tecnología y resistencia de otro nivel

Precios y detalles

En referencia a los precios, el Magic6 Lite se puede adquirir en el entorno de los US$ 450 y US$ 500; y el Magic6 Pro se encuentra disponible en las distintas tiendas de todo el territorio nacional, entre US$ 1.400 y US$ 1.500.

El Magic6 Lite viene en verde esmeralda, plata titanio y naranja solar. Pesa 185 gramos, y mide 163,6 mm de alto, 75,5 mm de largo y 7,98 de ancho. Su pantalla es curva. De sistema operativo Android, posee una memoria de 16GB de RAM (8GB + 8GB HONOR RAM Turbo) y 256GB de ROM. La cámara principal, ultra nítida, es de 108MP.

El Magic6 Pro, en negro premier o verde vintage, presenta un diseño decorativo de cámara en forma de almohadón. Con triple cámara Star Wheel, mide 162,5 mm de alto, 75,8 mm de ancho y 8,9 mm de profundidad. Pesa 229 gramos, incluyendo la batería. En cuanto a la memoria, tiene 20GB de RAM (12GB + 8GB HONOR RAM Turbo) y 512GB de ROM.

Entre las características de cuidado visual, se puede mencionar la atenuación dinámica, tonos naturales, pantallas de ciclos circadianos personalizable, certificación de compatibilidad circadiana de TUV Rheinland, certificación de pantalla full care de TUV Rheinland.

2-jonas-xu-pablo-patrone-annasofia-facello-valentina-rios-bruno-sosa-jpg..jpg Jonas Xu, Pablo Patrone, Annasofía Facello, Valentina Ríos y Bruno Sosa.

El público

El Magic6 Lite resulta ideal para un público de hombres y mujeres entre 20 a 29 años, que tienen una vida con muchas actividades, que les importa la tecnología aplicada al rubro del gaming y tendencias, que buscan un dispositivo que les brinde una herramienta con valor en su día a día (batería de larga duración, buena cámara y resistencia de otro nivel).

El Magic6 Pro irrumpe con un panorama más amplio en ese aspecto: es para un público de hombres y mujeres de entre 29 a 45 años que cuentan con grandes intereses en la tecnología y sus tendencias, y en el área de la inteligencia artificial aplicada.

Respecto al posicionamiento de HONOR en el mercado, la firma china cerró 2023 como la marca líder en China y en el primer trimestre de 2024 continúa liderando en ventas. En otras regiones se ha dado un crecimiento interanual 2022 versus 2023 exponencial: Europa 130%, Medio Oriente y África 130%, América Latina 230%.

De este modo, Latinoamérica se ha convertido en la región con mayor crecimiento después de China. En tanto que, en Uruguay, HONOR logró una expansión interanual superior a 500% lo cual, convierte a esta marca con mayor porcentaje de crecimiento del país.