MBA: Un programa diseñado para líderes con coraje que buscan su mejor versión

El primero de los cinco valores de UCU Business School es la excelencia y a Marcos Soto, decano de la escuela, le gusta profundizar en él: “La excelencia es la búsqueda permanente de nuestra mejor versión. No es una obsesión por llegar a la perfección. El avance y el crecimiento de los participantes del MBA no lo medimos desde el perfeccionismo, nos interesa prestarle atención al recorrido que hace cada uno”.

Omedia Marcos Soto.jpg Marcos Soto, decano de UCU Business School.

Después siguen los siguientes: integridad, cooperación, apertura y coraje. “Vivimos en un mundo en el que la tecnología tiene cada vez más un rol preponderante y frente a eso lo que tenemos como seres humanos es y será clave. La creatividad, la innovación son motores de crecimiento en cualquier organización y en cualquier economía. A eso se le suma la relevancia que tiene para nosotros el autoconocimiento. Lo entendemos como el trabajo introspectivo que debe hacerse para saber en qué etapa de la vida estamos, cuál es el camino que recorrimos hasta este momento y qué pensamos construir de acá en más. Entender qué nos sale bien, qué no nos sale tan bien, saberle sacar provecho a nuestras virtudes. En nuestro MBA, además, buscamos que la gente crezca desde ese autoconocimiento”, explaya Soto.

Actualización y permanencia

Soto sabe perfectamente que un programa como el del MBA necesita estar en constante revisión y actualización. “Un MBA tiene que poder dar respuestas a nuevas necesidades —locales e internacionales—, debe tener claridad sobre las tendencias en el universo de los negocios. Sabemos que no es lo mismo el mundo prepandemia que pospandemia, no es lo mismo el mundo con Inteligencia Artificial que sin ella, no es lo mismo pensar en ser sostenibles que no hacerlo”, agrega.

En este proceso de revisión continua también participó Cecilia Laborde, actual responsable de la Dirección Académica de los programas In Company de la escuela de negocios. “En UCU Business School nuestro objetivo es formar líderes con un propósito claro, que sean estratégicos y creativos, y que puedan aportar al desarrollo sostenible desde cualquier área en la que trabajen. Hacer una revisión constante de la propuesta curricular para incorporar nuevas tendencias y especializaciones, es clave para la amplitud de pensamiento, ser más innovadores e internacionales”, explica.

Omedia Cecilia Laborde.jpg Cecilia Laborde, referente académica de los programas In Company de UCU Business School.

En esta búsqueda, el MBA incorpora cuatro ejes transversales que hacen a este programa único:

1. Liderazgo Inspirador, basado en el autoconocimiento y cómo a partir de allí se puede liderar a otros.

2. Perspectiva Global, esencial para cualquier líder y que tiene su momento intensivo en la semana internacional.

3. Pensamiento Disruptivo, que busca consolidar el desarrollo del pensamiento crítico de los participantes. El MBA no solo apunta a que surja análisis crítico de cada realidad o dilema, sino que los participantes puedan compartirlo con seguridad, rigurosidad y apertura.

4. Dirección Responsable y Social, es de extrema relevancia el vínculo con la comunidad y esto se pone de manifiesto en el Programa de Impacto Comunitario; allí la cohorte define su proyecto, lo diseña y lo ejecuta a lo largo de todo el programa.

Laborde, por su parte, profundiza en las competencias fundamentales de los participantes de MBA: “Nos esforzamos en formar líderes conscientes de su rol de contribución a la sociedad. Además, se promueve un ambiente de trabajo colaborativo y la construcción de redes profesionales sólidas y duraderas. También impulsamos el espíritu emprendedor y la capacidad para crear soluciones creativas. Finalmente, buscamos que los participantes desarrollen una visión estratégica que les permita tomar decisiones informadas y efectivas, enfrentando con confianza las complejidades del entorno empresarial actual", añade.

Mirar el futuro con los lentes de un MBA

Más allá de los cambios y de los nuevos vientos, tanto Soto como Laborde responden al unísono que ni el espíritu del MBA, ni los valores de UCU Business School se modifican. Y la apuesta sigue siendo la misma: la dirección y gestión abarca tanto el desarrollo humano como el profesional.

Por eso, cuando el decano de UCU Business School hace el ejercicio de imaginar cómo verá a los MBA del futuro, se parecen a todas las generaciones que se graduaron antes: “Los alumni de nuestro MBA son personas que han entendido que el crecimiento sólo es posible a través de otros y del intercambio. Personas con habilidades interpersonales para tomar decisiones en situaciones de incertidumbre; son hombres y mujeres responsables de su entorno. Son líderes capaces de inspirar a otros con sus acciones, sus decisiones, con su ejemplo”. No en vano elige, para terminar, una frase atribuida a la sacerdotisa de Apolo, que le ordenó a Sócrates: “Conócete a ti mismo, sé humilde, cultiva la duda”.