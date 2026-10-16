Elecciones en Brasil: analistas evalúan el impacto regional y el futuro del Mercosur para Uruguay

El especial Perspectivas Económicas de Café y Negocios, realizado gracia al apoyo de Toyota y Latin Securities , emitido por el canal de streaming de El Observador, contó con la participación de los especialistas Marcos Soto, Marcelo Sibille y Ramón Pampín quienes debatieron sobre el escenario electoral en Brasil, la actualidad económica de la región, el futuro del Mercosur y la coyuntura geopolítica signada por la disputa entre Estados Unidos y China.

El eje central del análisis giró en torno a las perspectivas económicas y comerciales ante un eventual triunfo de Flavio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Los expertos coincidieron en que, más allá de la retórica de campaña, el principal desafío que enfrentará la próxima administración brasileña será de orden estructural y fiscal.

El economista Ramón Pampín expuso las cifras que comprometen la macroeconomía del vecino país. Según indicó, Brasil arrastra un déficit fiscal que ronda el 10% del PIB, con un nivel de endeudamiento cercano al 80%.

El especial Perspectivas Económicas llega a Café y Negocios: la mirada de los especialistas en el streaming de El Observador

Perspectivas económicas: la mirada de los especialistas sobre el crecimiento "anémico" y la necesidad de reformas estructurales en el terreno laboral

"El déficit fiscal es el gran problema de Brasil y nos puede afectar sobre la variable principal, que es el tipo de cambio bilateral" , señaló Pampín, quien añadió que una mayor credibilidad en torno a la instalación de un ancla fiscal podría generar una apreciación del real, redundando en mayores ventajas competitivas y de precios para las exportaciones uruguayas y la próxima temporada turística.

Por su parte, el contador Marcos Soto advirtió sobre las incógnitas que plantea el programa de gobierno del candidato opositor a Luiz Inácio “Lula” Da Silva, señalando que la inserción internacional y el Mercosur ocupan un lugar secundario frente a alineamientos geopolíticos específicos.

"En el programa de gobierno de Flavio Bolsonaro el Mercosur no está mencionado ni una sola vez", afirmó Soto. No obstante, el especialista consideró poco probable un giro de 180 grados o una ruptura abrupta del bloque, y remarcó la necesidad de que Uruguay mantenga una postura hiperpragmática en sus relaciones exteriores.

Dos escenarios posibles para el bloque comercial

En la misma línea, el economista Marcelo Sibille desglosó el vínculo bilateral y comercial en dos posibles escenarios para el relacionamiento con Uruguay. Descartó la probabilidad de que Brasil decida "patear el tablero" y abandonar la unión aduanera por los complejos costos jurídicos e institucionales que implicaría, inclinándose hacia un esquema de mayor flexibilidad.

"Un escenario más probable tiene que ver con una voluntad que apunte a la flexibilización de las políticas dentro del bloque, buscando acuerdos de libre comercio con terceros países sin tener que pasar por el visto bueno de todos los integrantes", explicó Sibille, quien recordó que este enfoque se alinea con los antecedentes de búsqueda de autonomía comercial impulsados por Uruguay en los últimos años.

Asimismo destacó que, a pesar de las diferencias ideológicas que pudieran configurarse en el mapa sudamericano, la diplomacia uruguaya ha demostrado históricamente un pragmatismo suficiente para sostener vínculos cordiales y avanzar en proyectos bilaterales de infraestructura con gobiernos de distinto signo político.

El tablero global: elecciones de medio término en EE.UU. y tensiones comerciales

En el segundo bloque del debate, los especialistas abordaron las implicancias globales de las elecciones de medio término en Estados Unidos y su repercusión en el comercio internacional. El análisis puso el foco en la pérdida de centralidad de las reglas multilaterales y el avance de un orden comercial atravesado por criterios de seguridad nacional, exigencias ambientales y alineamientos políticos.

Marcos Soto profundizó en el declive relativo de la hegemonía estadounidense frente al dinamismo tecnológico y productivo de China.

"Cuando uno revisa los patentamientos a nivel internacional, hoy China está liderando; y cuando uno lidera las invenciones, está liderando el conocimiento y las bases del futuro", sostuvo Soto al graficar la actual reconfiguración del poder económico global.

Por su parte, Marcelo Sibille evaluó el impacto institucional que tendría una derrota legislativa para la administración de Donald Trump, señalando que una pérdida de la mayoría republicana en las cámaras limitaría la capacidad de aprobar nueva legislación, aunque advirtió que el uso de la discrecionalidad ejecutiva en materia arancelaria continuará marcando la agenda de la primera potencia mundial.