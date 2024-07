Carper concesionario Chevrolet Uruguay recibe reconocimiento del "Club de Presidentes" de General Motors

Fundamentados en valores de profesionalismo, innovación y mejora continua, Carper ha enfocado su compromiso en mejorar la experiencia del cliente. "Nos esforzamos por contagiar el sentir de la marca Chevrolet y transmitir nuestra pasión por lo que hacemos", afirmó Pereira.

La actitud es lo principal para brindar un buen asesoramiento. Consideramos que el valor más grande es nuestro equipo y algunos nos acompañan desde el comienzo de la empresa, ya casi cuatro décadas.

En cuanto a la gestión post-venta, Carper se distingue por su atención personalizada y compromiso continuo con el cliente, incluso después de la compra. "La relación con nuestra concesionaria no se termina con la venta", aseguró Pereira. "Pusimos en práctica servicios como OnStar, que brinda seguridad integral y acompañamiento personalizado a nuestros clientes", añadió.

Con miras al futuro, la empresa planea mantener y mejorar los estándares que les han permitido ingresar al 'Club de Presidentes'. "Es muy desafiante, pero con un equipo comprometido y un sistema de trabajo ordenado, las chances de mejora son siempre posibles".

La directora afirma que el mercado automotriz "siempre estuvo muy alineado a las nuevas tecnologías" y que se vienen "cambios muy importantes y prácticamente transversales".

Las empresas que se adapten más rápido van a estar a la vanguardia, y nosotros comenzamos a prepararnos para esa transformación. Nuestros autos ya incorporan sistemas novedosos que te permiten transportarse de manera segura, estando conectado en todo momento.

Chevrolet con su sistema OnStar ha sido precursor en los avances de la tecnología. Dicha plataforma ofrece servicios de seguridad, emergencia y una experiencia única de conectividad 24/7 a bordo de tu auto. "OnStar es una tecnología que te cuida. Por ejemplo, si ocurre un siniestro, el call center envía automáticamente a la policía, bomberos y una ambulancia para auxiliarte", dijo Pereira. "Cuenta con un servicio de acompañamiento en línea hasta tu casa para que te sientas protegido, y permite la recuperación de los autos vía satélite en caso de robo", sentenció.

Una vez que vivís la experiencia OnStar no querés dejar de vivirla. Tanto que si cambias a otro modelo que no tiene esta tecnología dejas de sentirte acompañado y seguro.

Carper continúa destacándose como líder en el mercado automotriz uruguayo, no solo por la calidad de sus servicios, sino por su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías y necesidades del mercado, asegurando así su posición de excelencia en la industria.