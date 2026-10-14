Entre Cronos y Kairós: recomendaciones de esta semana de la newsletter Picnic

Cada vez que alguien dice “hay que disfrutar la vida ahora, nunca sabés cuándo puede ser el último día”, me da un poquito de fastidio. Porque la realidad es que esta frase repetida mil veces tiene mucho de cierto, pero muy poco de práctica. Sería hermoso poder disfrutar cada día como si fuera el último si no tuviéramos cuentas para pagar, trabajos para entregar un día sí y el otro también, hijos para criar y todo el resto de las obligaciones que forman parte de esto que llamamos vida y que también se disfrutan: a veces más, a veces menos.

Con el tiempo, sin embargo, me estoy dando cuenta de que hay que empezar a vivir el día a día . Para eso no es necesario tirar la casa por la ventana, como yo suponía que hacía la gente cuando hablaba del último día. Tal vez se trate de algo bastante menos espectacular.

La semana pasada conversé con tres uruguayos cuyo punto en común -además de la nacionalidad- es que eligieron hacer más de una vez el Camino de Santiago , por distintas razones. Todos me dieron su versión de una misma idea: lo más importante de esa experiencia que se queda contigo para siempre es que no hay presiones, grandes objetivos ni una cantidad exacta de kilómetros por recorrer. Se camina, simplemente. Se come cuando se tiene hambre, se descansa cuando el cuerpo lo pide, se conversa con desconocidos y se llega hasta donde se puede.

Me maravilló la sencillez de un viaje que parece ir en dirección contraria al turismo que hoy desborda ciudades, jardines y museos: ese que obliga a llegar, ver, fotografiar y partir; a completar una lista tan apretada que a veces volvemos necesitando vacaciones de las vacaciones. En el Camino, en cambio, avanzar no significa necesariamente apurarse.

Los antiguos griegos distinguían dos tipos de tiempo. Cronos es el tiempo que puede medirse: los minutos, los horarios, los plazos y ese reloj que siempre parece correr un poco más rápido que nosotros. Kairós, en cambio, es el momento oportuno, el tiempo medido por su significado. No es cuánto dura algo, sino cuánto queda de eso en nosotros.

En un artículo publicado en The Guardian , la escritora Sheree Joseph sostiene que vivimos postergando la alegría hasta haber cumplido con una lista interminable de requisitos: trabajar más, ganar más, encontrar pareja, comprar una casa, alcanzar por fin ese punto imaginario en el que nos estaría permitido descansar. Pero la lista nunca termina. Intentar vivir bien en una sociedad que no lo prioriza, escribe, es como llenar un vaso sin fondo: el agua pasa y seguimos con sed.

Quizás disfrutar la vida no sea abandonar las obligaciones ni vivir en un estado permanente de entusiasmo. Mucho menos gastar lo que no tenemos, viajar al otro lado del mundo o convertir cada día en una aventura memorable. Tal vez sea algo tan pequeño como sentarnos al sol durante 10 minutos (cuando salga, seguimos esperando!), cerrar los ojos sin dormir, solo para dejar pasar los pensamientos sin juzgarlos ni hacer listas, disfrutar el olor a lluvia y a pasto recién cortado. La lista puede ser casi infinita.

La vida no ocurre solo cuando cuando terminamos todo lo que hay que hacer. También transcurre mientras lo hacemos. Vivir el día a día tal vez sea dejar de esperar una ocasión extraordinaria y aprender a reconocer esos momentos de kairós que se esconden dentro del chronos: instantes sin importancia aparente que, por alguna razón, se quedan con nosotros.

No hace falta tirar la casa por la ventana. Solo hay que abrirla.

Para ver

Below . Netflix. Una de miedo que no da tanto miedo, pero que sí plantea muchas preguntas muy acertadas sobre lo que estamos haciendo con este planeta. En un pueblo pesquero remoto en Terranova, un hombre marcado por la pérdida -Josh Hartnett- intenta proteger a su familia y a una comunidad en decadencia cuando una criatura desconocida vuelve a surgir del mar. La miniserie combina suspeso, leyendas locales, crisis climática y humor negro. Lo mejor de esta serie son los espectaculares paisajes y su elenco parejo, que incluye a Mackenzie Davis. La historia podría parecer por momentos disparatada, pero también es entretenida, atmosférica y corta: solo seis episodios.

Carrie . Prime Video. Por algo es EL clásico de Stephen King. Esta vez vuelve con ocho episodios y traslada la tragedia de Carrie White a la era del acoso digital, las redes sociales y el miedo de los tiroteos escolares. No la vi, pero ya leí buenas críticas. La serie desarrolla los personajes y amplía la mitología, pero conserva el núcleo de la historia: una adolescente humillada cuya necesidad de pertenecer convive con un poder letal.

El círculo . Netflix. Una mexicana que pinta bien, a juzgar por los dos primeros capítulos que ya vi. Cuatro amigos de toda la vida terminan envueltos en una situación imposible con elementos de corrupción, espionaje y chantajes, cuando aparece un video que relaciona a una actriz asesinada con un jerarca poderoso. Inspirada en la novela Los corruptores, de Jorge Zepeda Patterson, es un thriller político de ocho episodios; un buen retrato de las lealtades que se desmoronan cuando el poder entra en juego

PD: El jueves se estrena la cuarta temporada de La Diplomática . Ya te la recomendé. Si no la viste, aprovechá a enganchar juntas las tres primeras. Confieso que miré de nuevo la 3 para recordar las idas y vueltas de esta excelente serie.

Planazos

Ballet y ciencia. Los científicos también tienen banda. Se llama No te preocupes (en realidad hacemos ciencia), está integrada por investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo y compartirá escenario con bailarines del Ballet Nacional del Sodre. Ballet y ciencia por una causa reúne música y danza a beneficio de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. El 27 de octubre, a las 19 hs, en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Adela Reta.

Plazas. A veces basta con cambiar el recorrido para encontrarse con un espectáculo. Escenario Ciudadela propone llevar tango, candombe, murga, rock y danzas folclóricas al espacio público, acompañando el cambio de guardia del Regimiento Blandengues de Artigas. El ciclo comienza hoy miércoles 14 de octubre, a las 11 hs, en la Plaza Independencia, y tendrá actividades entre octubre y marzo.

Contrabajo. En La dolce vita , el contrabajo se pone al frente de la mano de Pedro Vares, que será solista del Divertimento concertante de Nino Rota, célebre por sus composiciones para el cine. El programa se completa con la Cuarta sinfonía de Bruckner. El miércoles 21 de octubre, a las 19:30 hs, en la sala principal del Solís.

Tango. Las dos orillas se reúnen para celebrar el centenario del nacimiento de Julio Sosa. El Ensamble del Río de la Plata , creado para este homenaje, juntará a la Orquesta El Arranque con Horacio Cabarcos y José Colángelo, quienes compartieron escenario con el cantor. Se suman músicos uruguayos y las voces de Maia Castro, Malena Muyala, Rossana Taddei y Ricardo Olivera. El sábado 17 de octubre, a las 17 hs, en la Plaza José Batlle y Ordóñez de Las Piedras. Entrada libre.

Mirar. Pasamos tantas veces frente a El Entrevero. Lo vemos, pero ¿lo miramos?. Un encuentro con el doctor Damiano Tieri propone detenerse ante el monumento de José Belloni y preguntarse qué imagen de lo indígena construye y qué lugar le da en el relato de la nación. La actividad forma parte de la exposición Indígenas en piedra y bronce. El sábado 17 de octubre, a las 14:30 hs, frente al monumento, en la Plaza Juan Pedro Fabini. Actividad libre y gratuita.

Música en el museo. El Palacio Taranco propone un sábado para escuchar y descubrir. El 17 de octubre, a las 12 hs, el Coro Voces y Compases , dirigido por Facundo Fernández Luna, interpretará canciones populares y tradicionales de Uruguay y del mundo. A las 16.30 hs, será el turno de redescubrir a la directora de orquesta Elizabeth Saunders : Daniel Serafini Otaiza recorrerá su trayectoria, con una intervención musical de Julio César Huertas, Fauno Ferreira y Ana Cecilia Blanco. Museo de Artes Decorativas, 25 de Mayo 376. Ambas actividades son gratuitas y sin inscripción previa.

Misterios. Vuelven las Visitas misteriosas del Museo Histórico Nacional, un gran plan para recorrer sus salas a partir de los extraños acontecimientos que cuentan vecinos y trabajadores. Tres citas para curiosos mayores de 12 años: casa Rivera (Rincón 437), el jueves 29 de octubre a las 19 hs; casa Montero (25 de Mayo 428), el viernes 30 a las 19 hs; y casaquinta de José Batlle y Ordóñez (Carlos Hounie 4381), el sábado 31 a las 18 hs. Gratis, con cupos limitados e inscripción previa .

La primavera pone la mesa

Es hora de salir a probar qué se está cocinando por ahí. La agenda trae plazas con foodtrucks, vino a cielo abierto y cocineros que viajan para compartir fogones. Para empezar cerca, Degusto vuelve a la Plaza Grauert, en Carrasco, el 16, 17 y 18 de octubre, con propuestas gastronómicas, juegos y música en vivo. La entrada es libre y gratuita; cada uno elige qué comer y cuánto quedarse.

Si te gusta descubrir sabores caminando, agendá también el 7 de noviembre: de 11 a 23 h, la Plaza Independencia de San José recibirá el octavo Festival Gastronómico ECO , con emprendimientos de todo el país, foodtrucks, plaza de comidas y mercado.

En El Pinar, la copa será una buena excusa para acercarse a quienes hacen nuestros vinos. Al Paso, vino + gastronomía reunirá a más de diez bodegas uruguayas, puestos de comida y un mercado de productores, el sábado 17 de octubre, de 18 a 24 hs, en Naciones Unidas y Pepe D’Elia. Se podrá degustar, conversar con productores y conocer y conocer las propuestas turísticas de las bodegas. Habrá espacios de recreación para toda la familia, música de los DJ Pamela Roman y Pablo Dangiolillo y, a las 22 h, un show de Spuntone y Mendaro. La entrada es gratuita y la copa del festival, con una degustación incluida, cuesta $350, tanto por anticipado como en el lugar.

Un poco más al este, La Huella vuelve a hacer de la cocina una excusa para reunir amigos. El 24 de octubre, la brasileña Janaína Torres, de Bar da Dona Onça, inaugurará en José Ignacio la temporada de Cocina con amigos . Su trabajo recupera recetas populares y tradicionales de Brasil y las mira desde el presente: fue reconocida como la mejor chef femenina de América Latina en 2023 y del mundo en 2024 según World’s 50 Best Restaurants. El ciclo que comenzó en 2010 continuará el 13 de noviembre, con Victoria y Carola Santoro junto a Emiliano Belardinelli; el 4 de diciembre, con Javier Rodríguez, de Papagayo; el 22 de enero, con el equipo madrileño de Charrúa; y el 12 de febrero, con Tomás Kalika, de Mishiguene. En cada encuentro, los invitados cocinarán junto al equipo del parador, con platos pensados para la ocasión y productos de estación. Hay tiempo para elegir fecha, compañía y apetito.