Habló Francisco, el hermano de Tini Stoessel: "Saben que a mí no me gusta hablar"

Francisco Stoessel , hermano de la cantante argentina Tini Stoessel , se refirió al estado de salud de su padre, Alejandro , en medio del conflicto familiar que trascendió en los últimos meses.

El joven fue abordado por una cronista del programa DDM cuando llegaba a un gimnasio. Aunque evitó responder preguntas sobre su relación con la artista, hizo una breve aclaración sobre la salud del productor.

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La aparición se produjo después de que se conociera el fin de la relación profesional entre Tini y su padre, y de que trascendieran versiones sobre una auditoría patrimonial vinculada con los negocios de la cantante.

¿Qué dijo Francisco Stoessel sobre Tini?

Al ser consultado sobre la situación familiar, Francisco intentó evitar la entrevista y propuso hablar después de su entrenamiento. "¿Podemos hablar a la vuelta?", consultó.

Sin embargo, cuando la cronista insistió con preguntas sobre su vínculo con la cantante, el joven manifestó su incomodidad. "Chicos, saben que a mí no me gusta hablar", respondió.

Francisco Stoessel DDM

La periodista también quiso saber si Francisco seguía en contacto con su hermana, en medio de las versiones sobre un posible distanciamiento. El joven evitó contestar y reiteró su postura: "Yo no tengo ganas de hablar de esto, no me gusta".

Aunque no dio detalles sobre su relación con Tini, sí respondió cuando le preguntaron por Alejandro Stoessel. "Mi viejo de salud está bien", señaló.

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El conflicto familiar salió a la luz después de que Alejandro dejara de representar profesionalmente a su hija. El productor había acompañado la carrera de Tini desde sus primeros años de popularidad, durante su etapa en la serie Violetta y su desarrollo como artista internacional.

Tras el fin de esa relación laboral, comenzaron a circular versiones sobre una auditoría destinada a revisar aspectos económicos y patrimoniales vinculados con la carrera de la cantante. La información difundida apuntó a diferencias en la administración de los ingresos y al control de las sociedades relacionadas con su actividad profesional.

La relación laboral entre Tini y su padre se había extendido durante aproximadamente 15 años. Después de la ruptura, la cantante habría impulsado una revisión de la estructura empresarial para conocer cómo se administraban los ingresos generados por su trabajo.

Según la información publicada por Infobae, el relevamiento detectó que los derechos económicos vinculados con la actividad artística y la imagen estaban asociados a sociedades en las que ella no tenía participación accionaria. También se informó que la cantante no tendría acceso directo a las cuentas de esas compañías ni intervención en determinadas decisiones financieras.

En ese contexto, Yanina Latorre se refirió al conflicto y sostuvo: "Le hubiera encantado que esto no pasara".