Karibe con K: su segundo Teatro de Verano del año y la grabación de un nuevo disco que podría ser el último de su trayectoria

Se vienen unos meses agitados para Karibe con K . La banda de música tropical prepara su segundo Teatro de Verano en este 2026, programado para el próximo 8 de noviembre, y encara además la grabación de un nuevo disco.

Durante su participación en el programa La Playlist del canal de streaming de El Observador, el cantante Yesty Prieto , uno de los fundadores de Karibe, brindó detalles sobre el próximo espectáculo que la banda ofrecerá en el Ramón Collazo. El evento marcará el segundo show de la agrupación en ese escenario en lo que va del año, tras la presentación realizada el pasado 14 de marzo, la cual reunió a más de 5.000 personas y reafirmó la vigencia de uno de los proyectos musicales más populares del Uruguay.

La entrevista permitió profundizar en los preparativos del show, la dinámica interna de una banda con décadas de trayectoria y los planes a futuro de un grupo que marcó un antes y un después en la música tropical uruguaya.

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El show del 8 de noviembre contará con particularidades escénicas y musicales que lo diferenciarán de sus presentaciones anteriores. Entre las principales novedades se destaca la integración definitiva de Alex Stella a la formación que también componen como cantantes Gerardo Nieto y Miguel Ángel Cufós, además de una serie de colaboraciones con figuras de diversos géneros musicales de la escena nacional.

El escenario del Teatro de Verano recibirá a artistas invitadas como Marihel Barboza, Majo, Valeria Lima y Nadia Suárez. Asimismo, la propuesta incluirá un monólogo a cargo del humorista Martín Prado, quien abordará la transición generacional en la música y los cambios en los hábitos de consumo cultural entre el pasado y la actualidad.

"El espectáculo va a ser diferente, porque si no sería aburrido. Son tres horas y hay que meter jeta como loco; por suerte contamos con el agradecimiento a estas cuatro damas, grandes cantantes de la música nacional", comentó Prieto.

Consultado sobre las instancias previas a los recitales, el músico reconoció que los años de trayectoria no eliminan el factor emocional ni el respeto por el público: "Yo me pongo nervioso todavía. Pienso que el artista que no se pone nervioso antes de una actuación, no sé... hay algo que pasa ahí. Uno tiene que salir a conquistar al público todas las veces que se sube al escenario."

El vínculo histórico y el legado de Eduardo Ribero

Con décadas de historia en los escenarios, Karibe con K se ha consolidado como un fenómeno de la cultura popular uruguaya. Durante la entrevista en La Playlist, se recordó material de archivo de 1992, del programa De igual a igual, que evidenciaba el impacto masivo de la orquesta en eventos multitudinarios, como caravanas que cubrían trayectos entre ciudades del interior.

Para Prieto, gran parte de esa identidad se sostiene con el tiempo gracias al cimiento construido en los inicios junto a figuras clave como el fallecido Eduardo Ribero, empresario creador del conjunto.

"Ribero fue quien nos dio y nos dejó un legado. Nos dio el puntapié para que la gente supiera de nuestro estilo, de ese sonido y ese sabor que nos caracterizó desde el primer día."

En cuanto a la interna del grupo, el artista comparó la dinámica de la banda con la complicidad de grupos como Midachi, destacando que la cohesión se ha mantenido incólume ante las adversidades:

"Nunca nos agarramos a piñazos. Viajando éramos y somos —y no sé hasta cuándo seremos— espalda con espalda. Nos cuidamos los unos a los otros."

Un nuevo disco en el horizonte y la reflexión generacional

Hacia el cierre de la entrevista, el referente de la orquesta adelantó una noticia: la banda se encuentra ultimando detalles para la grabación de un nuevo material de estudio que incluirá canciones nuevas.

Ante la consulta sobre si este proyecto podría marcar el cierre discográfico de su carrera, el músico reflexionó con sobriedad sobre el paso del tiempo y el recambio generacional en la música:

"Estamos en eso, arreglamos con el sello y, posiblemente, de mi parte sea el último disco. Uno tiene 62 años, pero nunca se sabe. Me gustaría grabar ese material que está casi arreglado."