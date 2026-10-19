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Los espectáculos del teatro Colón de Buenos Aires se transmitirán por las radios públicas uruguayas: los detalles

El Colón y el Secan firmaron un convenio para que algunos espectáculos se transmitan por las radios Clásica y Babel

19 de octubre de 2026 14:14 hs
Teatro Colón de Buenos Aires

Teatro Colón de Buenos Aires

Difusión Teatro Colón

El Teatro Colón de Buenos Aires y el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional de Uruguay (SECAN) firmaron un convenio de colaboración a partir del cual los Medios Públicos podrán transmitir una selección de los espectáculos de la temporada artística del escenario porteño.

Los espectáculos serán retransmitidos a través de Radio Clásica (650 AM) y Radio Babel (97.1 FM), y consistirán en grabaciones seleccionadas por el Teatro así como también transmisiones en vivo, en su versión completa y sin modificaciones, de conciertos y otros espectáculos realizados en el Colón.

Según se anuncia en un comunicado de prensa difundido por el teatro, "con esta alianza, el Teatro Colón y los Medios Públicos de Uruguay profundizan los vínculos entre dos instituciones comprometidas con la cultura y reafirman el valor de la comunicación pública como herramienta para ampliar el acceso al arte, promover el intercambio entre Uruguay y Argentina y favorecer la circulación de contenidos artísticos de calidad a nuevas audiencias."

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