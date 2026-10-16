Señoras de las cuatro décadas: el regreso de Girls 10 años después de su final y la prueba de si Lena Dunham sigue siendo la voz de su generación

Lenna Dunham ya no es una chica. No es la muchacha de 23 años que vivía en la casa de sus padres, vestía poliéster vintage y piel sintética, que compró un pasaje a Los Ángeles para presentarle a un estudio el proyecto que definiría su vida profesional usando lo que quedaba de un labial rojo gastado.

“Pensaba, como suelen pensar las personas de 23 años, que estaba atravesando la última etapa de transición de mi vida” , recuerda la creadora, directora y protagonista de Girls en su cuenta de substack.

Girls –la serie que escribió, dirigió y protagonizó para HBO desde 2012 hasta 2017– se asentó como el mejor retrato de su época a través de cuatro amigas veinteañeras en Nueva York que lejos estaban de la fantasía televisiva. Narcisista, crítica y explícitamente sexual, la serie se convirtió en una referencia televisiva. Dunham fue considerada, si no la voz de su generación, una voz de su generación.

Era, en resumidas cuentas, las vicisitudes de crecer. Esa etapa confusa y emocionante en las puertas de la adultez en la que deambulaban entre relaciones terribles, amistades en tensión, experimentos con drogas, apartamentos compartidos y sueños demasiado grandes para la economía post-recesión . Una combinación incómoda de ternura, crueldad y fragilidad. La alternativa millenial al cuarteto de Sex and the City.

Ahora, anuncian su regreso. Una década después.

Pero las segundas partes pueden ser peligrosas. El regreso de Sex and the City, And Just Like That, terminó cancelada después de tres temporadas en las que no terminó de entender cómo traer a sus personajes a la actualidad y mantener su esencia al mismo tiempo.

Para empezar, Girls corre con una ventaja que otras series no han tenido: reunirá al elenco original (casi) en su totalidad. Dunham como Hannah Horvath, Allison Williams como Marnie Michaels, Jemima Kirke como Jessa Johansson y Zosia Mamet como Shoshanna Shapiro. Además de Andrew Ranells, quien vuelve a interpretar al personaje de Elijah Krantz.

“Siempre dijimos que solo volveríamos si había una historia concreta que muriéramos por contar. He echado de menos a estos personajes, pero durante mucho tiempo no conseguía imaginármelos en la actualidad. Entonces, justo cuando cumplía cuarenta años, empezaron a hablarme en la ducha”, dice Lunham en el comunicado donde se anunció que el rodaje de cinco episodios nuevos comenzará en 2027.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HBO Max (@hbomax)

Quien parece que no estará es Adam Driver. El improbable galán que después de Girls se convirtió en uno de los nombres recurrentes de Hollywood (desde Historia de un Matrimonio hasta Megalópolis, pasando por la franquicia de Star Wars) no figura en el elenco. En su último libro de memorias, Famesick, Dunham lo describió como una persona "verbalmente agresiva" y violenta durante los años de rodaje.

En este tiempo post-Girls Dunham dirigió Camping para HBO, hizo dos largometrajes y dirigió el piloto de Industry antes de crear y fue creadora y directora de Demasiado para Netflix. Ninguno con el mismo éxito que su primer proyecto.

Este año publicó sus memorias en Famesick –incluida su tormentosa relación con la fama– y quedó en el centro de una polémica global después de contar que fue madre mediante un proceso de gestación subrogada. Es ahora, en medio de esa tormenta mediática, que se prepara para retratar la cuarentena contemporánea. “En sentido estricto, ya no somos chicas. No se nos podría describir como precoces, coquetas ni delicadas como cervatillos. Somos mayores que las célebres solteronas de la literatura: Bridget Jones, la señorita Havisham y Blanche DuBois”, escribió la creadora.

El regreso de Girls plantea una nueva pregunta: ¿cómo se ve la vida de esa generación millenial –que trataba de definir su vida antes de la era Trump y el confinamiento– entrados los 40 años? Definitivamente es un espacio fértil para que Dunham demuestre que todavía puede ser la voz de su generación. Y si algo podemos esperar es una premisa: no hay una sola forma de ejercer los 40. Porque algo que Dunham siempre rechazó fueron los estereotipos.

“Hubo un largo período durante el cual era imposible imaginar que volviéramos a reunirnos para hacer Girls: todo parecía tan reciente y tan enorme, como un glaciar del que nos estuviéramos alejando en barco. Después cumplí cuarenta. Pensé en la distancia que sentía entre la mujer que creía que sería y la mujer que soy, y también en la que me separaba de tantas mujeres que conozco", escribió en su red social.

Ahora solo queda esperar para ver qué vidas construye para los personajes que tantos televidentes llegaron a amar y, sobre todo, reconocerse en ellos.

“Volver ahora a estos personajes es un regalo. Es como ese sueño recurrente en el que regreso a un campamento de verano siendo adulta y ya no siento náuseas de tanta nostalgia por estar lejos de casa: juego al kickball y aprovecho la sala de manualidades. En la vida es poco frecuente tener la oportunidad de volver a algo que amás con nuevos conocimientos y una cantidad enorme de gratitud. Amo a estas chicas (y al chico) y amo a todas las personas que nos han recordado, una vez más, por qué hacemos esto: por la alegría de estar juntas”.