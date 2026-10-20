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Fábricas Nacionales de Cerveza y sindicato firmaron acuerdo y trabajadores de Minas se incorporan a Montevideo

Las negociaciones concluyeron este martes en el Ministerio de Trabajo (MTSS)

20 de octubre de 2026 15:33 hs
Fábricas Nacionales de Cerveza

Fábricas Nacionales de Cerveza

Joaquín Ormando

Este martes, las partes firmaron un acta de acuerdo en el Ministerio de Trabajo (MTSS) que debe ser ratificada dentro de dos días por una asamblea de trabajadores de la empresa.

En junio de este año, FNC anunció el cierre definitivo de la planta de Minas que contaba con 59 operarios.

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A partir de ese momento comenzaron negociaciones con el gobierno y también con el sindicato.

El acuerdo de este martes, como había informado El Observador, incluye la incorporación de 28 trabajadores de Lavalleja a la planta montevideana.

El dirigente de Pilsen Bruno Pastorino informó que para los 31 trabajadores restantes se establecieron retiros incentivados y un plan de prejubilación que comienza a los 53 años, con un porcentaje del salario que continuará abonando la empresa.

La intención es que el traslado de los trabajadores se realice durante la primera quincena de noviembre.

Otro aspecto apunta a mejorar la actividad con la producción de todas la cerveza en lata de Pilsen, Patricia, Norteña, y Zillertal.

En la negociación también se acordó la sustitución de cerveza importada. De esa manera, la fábrica de Montevideo comenzará a producir y envasar en lata las marcas brasileñas Brahma y Skol.

“Queremos producir más y hacer algo para evitar que dentro de dos años se repita la misma situación que ahora”, dijo el dirigente.

Desde FNC indicaron a El Observador que el acuerdo es un “paso necesario en el camino de mejora de nuestra competitividad, con el objetivo de sostener la producción nacional de cerveza en Uruguay”.

La compañía añadió que en paralelo continúa trabajando con el gobierno para poder alcanzar las condiciones de competitividad necesarias para garantizar la operación en el país.

Cuando FNC anunció el cierre de Minas expuso que necesitaba generar algunas condiciones para asegurar la viabilidad del negocio cervecero en Uruguay. Las mejoras apuntaron a reducir costos laborales, energéticos e impositivos.

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