BKZR: Asesoramiento legal, notarial y contable con los mejores profesionales y a la vanguardia tecnológica

De entre todos los mercados que atienden, los más importantes actualmente son el sector financiero no bancario “que en los últimos años tuvo un desarrollo muy importante en la firma y que cada vez nos demanda más trabajo, y también en el rubro de alimentos y bebidas y real estate” agregó Iturria.

Esta diversificación es una gran fortaleza del estudio según Iturria ya que “atendemos industrias muy variadas, que necesitan que el profesional que los atiende esté inmerso en el tema”. Cuando un cliente llega a BKZR va a encontrar un profesional que no solamente le va a aportar conocimiento jurídico, sino “un contacto más directo con el negocio: va a entender su negocio, no solo la parte legal”. Según Iturria ese es el aporte más interesante que tiene para ofrecer la firma, “porque no basta con estar formado en la práctica que se lleva adelante, sino que el valor agregado está en que el abogado conozca la actividad que desarrolla el cliente, conozca y entienda el ambiente en el que se mueve”.

Profesionales siempre a la vanguardia

Desde 1941 el estudio BKZR se distingue por la calidad de sus profesionales. Actualmente el equipo está compuesto por unas 40 personas, entre abogados, escribanos, contadores y personal administrativo y de soporte.

En cada una de las áreas de especialidad del estudio hay un profesional de los más destacados de su práctica. A esto se suma una renovación generacional, con un equipo jóven tanto entre la dirigencia del estudio como en los asociados. “Hoy nos encontramos con que los cuatro socios estamos entre los 40 y 50 años y además hemos incorporado un equipo de jóvenes muy destacados, dinámicos y experientes en su área a pesar de su juventud” admitió Iturria.

Cada socio del estudio tiene su especialidad y es responsable de las principales áreas de la firma: el departamento comercial y societario, con Iturria a la cabeza, el departamento de mercado de valores, con Javier Fernández como referente; Álvaro Carrau es el responsable del departamento de derecho administrativo y ambiental y en el departamento de impuestos el responsable es Agustín Rachetti. Además, también hay áreas de laboral, civil y litigios y propiedad intelectual, que tienen cada una un profesional destacado de esa área legal del país.

La experiencia y tradición local del estudio se complementa con 4 asociaciones internacionales a las que BKZR pertenece. “Formamos parte de 4 redes internacionales de abogados y contadores de elite (First Law International; Mackrell; Multilaw y mgiWorldwide) posibilitando que nuestros clientes puedan acceder a servicios legales y contables de excelencia en cualquier parte del planeta, con costos razonables, así como también nos permite estar a la vanguardia y brindar servicios a clientes de otras jurisdicciones con los mismos altos estándares de calidad” explicó Iturria.

Bkzr1.jpg Todo el equipo de BKZR Foto: BKZR

Maltería Oriental: una década de asesoramiento continuo

La relación entre BKZR y MOSA se remonta al año 2012 cuando la empresa fue adquirida por Grupo Petrópolis. El estudio fue el responsable de asesorar al comprador, y una vez concretado el negocio pasaron a ser los asesores legales de la empresa en Uruguay: “hemos sido testigos privilegiados del notable crecimiento y expansión que la empresa ha tenido desde entonces, transformándose en líder absoluta de su industria, generadora de empleo local, de un volumen muy importante de exportaciones y por lo tanto de ingresos de divisas al país que derrama sobre toda la cadena productiva (productores, proveedores de insumos y servicios a productores, transportistas, plantas de acopio por citar solo algunos ejemplos)” reconoció Iturria.

El intercambio entre los equipos de ambas empresas es diario y muy flexible, con la independencia necesaria de los profesionales para realizar su trabajo de forma dinámica y al ritmo que el negocio requiere: “ser asesores legales de MOSA nos desafía cotidianamente a estar atentos y ser pacientes observadores de las tendencias y cambios de su industria, no sólo local sino también globalmente” agregó.

A la vanguardia de la tecnología

Para BKZR, estar a la vanguardia en cada área de práctica también implica el aspecto tecnológico: “como empresa de servicios profesionales siempre estamos atentos a las tendencias del mercado tratando de estar a la vanguardia en la incorporación de tecnología, para nosotros es muy importante que además de tener un equipo joven y moderno se acompase con el uso y de la mejor tecnología disponible” explicó Iturria.

Esta es una ventaja que también obtienen de ser parte de las redes internacionales que integran. Según Iturria, gracias a ellas tienen acceso a plataformas digitales que les permiten “manejar los casos internacionales que involucran varios países en una sola plataforma mundial como si se tratara de un único estudio jurídico global”.